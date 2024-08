Laten we er samen voor zorgen dat ADE beter wordt dan elk feestje op aarde

Tot je een bepaalde leeftijd bereikt, is je eigen verjaardag het beste dat er is. Je wordt trillerig van de verwachtingen wakker en je fantaseert dagenlang over welke wensen op je verlanglijstje daadwerkelijk in vervulling worden gebracht. Maar goed, dit is het volwassen leven, hier wordt je ziel geknakt, en op een gegeven moment is je verjaardag niets meer dan een verplicht sociaal gebeuren waarop je meerdere malen wordt verteld hoe knap het is dat je weer een jaar niet dood bent gegaan.

De rest van je leven probeer je deze jeugdige stroom van verdwenen verjaardagsvreugde op andere feestjes te projecteren, en laat Amsterdam Dance Event daar nou uitermate geschikt voor zijn. Sinds het volledige programma online staat probeer ik nauwkeurig te plannen wat ik precies wil zien, en zoek ik op het dark web naar extra uren die ik in een dag kan stoppen.

Met Noisey draaien we de komende weken volop mee in het geweld van ADE. Uiteraard doen we dat met verhalen, maar net als vorig jaar zorgen we op ons eigen kantoor in de Reguliersdwarsstraat zelf ook voor het nodige vertier. Op woensdag geven we samen met ADE Beats een feestje vol showcases van de grootste hiphoptalenten van dit moment, en op donderdag hebben we een avond vol elektronische muziek voor je in petto met Jan Schulte (Salon des Amateurs), Lamellen (Rimer London en Waterlelyck) en Twan & Roelien. Daarnaast hosten we op vrijdagmiddag een panel in de Melkweg waarin we in gesprek gaan met Jebroer, Ruyzdael en de jongens van SMIB over onafhankelijk zijn in de huidige muziekwereld.

Die feestjes zijn niets zonder jouw stralende aanwezigheid, dus help jezelf en ons door hier bij te zijn. Hoe dat kan hoor je de aankomende dagen, hier, op deze site. Dus houd ons in de gaten en begin alvast met vitamientjes inslaan voor die woeste week ADE.

