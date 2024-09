Laten we in Nederland een voorbeeld nemen aan de vrouwen in IJsland

IJsland is het beste land voor vrouwen om te wonen, maar zelfs voor de veel kleinere verschillen die er bestaan in dat land ten opzichte van Nederland, gaan de mensen collectief in protest. Wat kunnen wij Nederlandse vrouwen doen tegen de inkomensongelijkheid?

De vrouwen in IJsland zijn perfect en alle mensen op de wereld zouden meer moeten zijn zoals zij. Kijk maar:

Afbeelding via grapevine.is

Oké, nogal een statement. Wat is er aan de hand?

In IJsland zijn afgelopen maandag duizenden vrouwen om 14:38 uur richting het parlement gestormd om te protesteren tegen het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Vanaf dat tijdstip werken vrouwen namelijk voor niets in IJsland.

Wat zullen ze het enorm slecht hebben daar in het hoge noorden, zou je denken, als vrouwen het in hun hoofd halen om zomaar hun kantoor te verlaten en te gaan strijden voor zoiets saais als de vrouwenzaak.

Maar het is juist het omgekeerde: IJsland staat namelijk op de eerste plaats in de wereldranglijst als het gaat om gendergelijkheid en salarisverschillen tussen mannen en vrouwen. In tegenstelling tot Nederland, want deze week werd in een rapport van het World Economic Forum duidelijk dat het progressieve, ruimdenkende Nederland drie (!) plaatsen is gezakt op de wereldranglijst van gendergelijkheid, de Global Gender Gap Index. We staan nu op nummer 16 en zijn ingehaald door drie Afrikaanse landen: Namibië, Burundi en Zuid-Afrika. En volgens het WEF duurt het vanaf nu nog ongeveer 170 jaar voordat vrouwen, op wereldniveau, hetzelfde gaan verdienen als mannen. Terwijl dat vorig jaar nog 118 jaar was. 170 jaar mensen, dan is het 2186.

In IJsland lieten de vrouwen hun onvrede over het loonverschil zien met een berekening: als je die procenten omzet naar onbetaalde werkuren of -dagen, dan werken IJslandse vrouwen vanaf 10 november tot het einde van het jaar voor niets. In Nederland is de loonkloof (dit is iets anders dan de hele gender gap index, salarisverschil is een onderdeel van de berekening) volgens meneer Volberda, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit die verantwoordelijk is voor de gegevens van Nederland in het onderzoek van het WEF, voor 68 procent gedicht. Dit betekent dat wat betreft inkomensgelijkheid vrouwen voor dezelfde functie gemiddeld 32 procent minder loon krijgen dan mannen. In IJsland is dit 21 procent.

Het Nederlandse eindrapportcijfer van de gender gap index blijft steken op 0,756, wat dus goed is voor de zestiende plek. Dat betekent dat de genderkloof in Nederland voor driekwart is gedicht – dit cijfer is gebaseerd op meerdere criteria: hoeveel vrouwen en mannen participeren op de arbeidsmarkt, hoeveel vrouwen een topfunctie hebben en hoeveel er deeltijd werken, hoeveel vrouwen politieke invloed hebben, maar ook op de verschillen in toegang tot onderwijs en behandeling in de gezondheidszorg; bij die laatste twee is het verschil bijna nul.

Een plaatje waarin perfectie centraal staat: een strijdlustige vrouw uit IJsland. Foto via history.com

Klinkt oneerlijk, hoe komt dat in hemelsnaam?

In een nieuwsbericht van de NOS wordt gezegd dat de achteruitgang op de ranglijst van gendergelijkheid te wijten is aan het feit dat veel Nederlandse vrouwen minder salaris krijgen dan een man in dezelfde functie, vrouwen vaker deeltijd werken dan mannen, er een hoop vrouwen zijn die geen betaald werk doen en vrouwen vaak administratieve beroepen uitoefenen. En juist die banen gaan verdwijnen door automatisering.

Volgens WOMEN Inc. is de zestiende plek een gevolg van de participatiesamenleving en de toenemende zorgdruk die (voornamelijk) bij vrouwen komt te liggen. Dat heeft weer te maken met een scheef ingerichte samenleving (denk aan het beperkte vaderschapsverlof en het vastgeroeste idee dat vrouwen voor de kinderen moeten zorgen), waardoor veel vrouwen uiteindelijk in een deeltijdklem ofwel deeltijdparadox belanden– dat betekent dat vrouwen zich vaak gedwongen voelen hun fulltimebaan terug te schroeven naar een deeltijdbaan om knelpunten met tijdsdruk op te lossen. Niet zo gezellig voor vrouwen, maar ook niet voor mannen en niet voor het imago van ons land.



Terwijl we vaak denken dat Nederland zo ontzettend vooruitstrevend is, blijven we op veel emancipatoire vraagstukken (het aantal vrouwen aan de top, op televisie en het idioot marginale vaderschapsverlof) achter op de rest van de wereld. Maar hoewel wij dus meer reden hebben om te protesteren dan de IJslanders, blijven we meestal gewoon op onze ergonomisch verantwoorde bureaustoel zitten.

Er bestaat zelfs een heel vrouwelijk rapcollectief in IJsland dat rapt over belangrijke zaken zoals gender, seksisme en – ook niet onbelangrijk – hoe de minister hun pussy mag likken. Feest!

Moeten we allemaal naar IJsland verhuizen?

Vooropgesteld: in IJsland is het koud, hartstikke lang donker, het is eigenlijk een soort maanlandschap, er is geen chille koffie en het stinkt er naar kak door de zwavel. Maar volgens The Guardian is IJsland wel het beste land ter wereld om in te wonen als je een vrouw bent. Ook daar zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer nog lang niet rechtgetrokken – 22 procent van alle managers in IJsland is vrouw en 30 procent van alle experts op televisie is vrouw – maar met het vaderschapsverlof gaat het wel een stuk beter dan hier: beide ouders krijgen 3 maanden betaald verlof en dat kunnen ze verlengen met nog eens 90 dagen, waarbij de vaders kunnen rekenen op 80 procent van hun loon.

Wat we ook kunnen doen, in plaats van emigreren naar IJsland of een feministisch rapcollectief beginnen (wat altijd een goed idee is), is net als radio-dj Petra Grijzen in ministaking: zij stopte gister midden in haar uitzending om te protesteren tegen het loonverschil; zou Petra IJslands bloed hebben?

Laten we niet lullig doen en uitgaan van het meest gunstige cijfer: 0,75. Als wij net als IJslandse vrouwen stoppen met werken nadat 75 procent van onze tijd erop zit, betekent dit dat wel al op 1 oktober vakantie hadden kunnen nemen, of elke dag na 15:00 uur (als je werkdag begint om 09:00 uur) kunnen stoppen met werken.

Denk je dat je hierdoor kans maakt om nul euro te gaan verdienen (want: ontslag), protesteer dan in stilte. Kies 15:00 uur als moment om je telefoonabonnement te verlengen, familiepakken kruidenthee te bestellen, of kijk wat youtube-tutorials over hoe je avocadoplant de winter kan overleven. Als je beticht wordt van niet-werken, heb je het allerbeste tegenargument: betaal me dan.

