Laten we stoppen met mensen afwijzen vanwege hun sterrenbeeld

Sommige mensen gaan net een stapje te ver wanneer het aankomt op astrologie. Die raadplegen bijvoorbeeld niet alleen hun eigen horoscoop, maar zijn ook in staat om iemand volledig uit te sluiten als potentiële vriend, partner, collega of – zoals in deze flink gedeelde tweet – nieuwe huisgenoot.

Een sterrenbeeld is slechts een klein deel van je geboortehoroscoop. Het kan iets zeggen over iemands karakter, maar onmogelijk een volledig beeld van diegene geven. Op basis van een sterrenbeeld weet je bijvoorbeeld niet hoe iemand ruziemaakt, anderen liefheeft, en hoe diegene geluk of juist pijn ervaart. De enige manier om daarachter te komen is vrij simpel: gewoon tijd met diegene doorbrengen.

Sterrenbeelden kunnen een mooi beeld van iemands levenskracht, identiteit en lot kunnen weergeven, maar vormen slechts een klein stukje van de puzzel – ik weet waar ik het over heb, want ik heb er letterlijk net een boek over geschreven. En stereotyperen is altijd een slecht idee, dus dat geldt ook voor astrologie. Als je weigert met iemand om te gaan vanwege diens sterrenbeeld, laat dat zien dat je er eigenlijk maar weinig van begrijpt. Dan weet je blijkbaar niet dat elk sterrenbeeld wordt vertegenwoordigd in je geboortehoroscoop en over een van de twaalf astrologische huizen regeert, ook als er geen planeten in die huizen zijn. Als je niet de moeite hebt genomen om dat systeem te bestuderen, kun je ook onmogelijk iets snappen van de dynamiek tussen jou en andere sterrenbeelden.



Als je denkt dat Steenbokken te bazig zijn om mee samen te wonen, mis je bovendien een hoop. Een Steenbok zou net zo goed een goede vriend kunnen zijn, die het prima vindt als je aan de lopende band zit te klagen (Steenbokken houden namelijk stiekem wel van een goede klaagsessie op z’n tijd). Ook zou zij of hij je nog wel wat kunnen leren over het stellen van grenzen.

Astrologie zou je niet moeten gebruiken om de schuld van jouw problemen en beslissingen op af te schuiven. Of de maan nu afhoudend is (een goed moment om te mediteren, maar niet om met een nieuw project te starten) of Mercurius in de tegengestelde richting draait (wat miscommunicatie en vertraging met zich meebrengt), je hebt nog steeds de macht over je eigen beslissingen. Niemand is perfect, en één vervelende Tweelingen is niet representatief voor alle mensen met dat sterrenbeeld.

De zon is een belangrijk onderdeel van je geboortehoroscoop, die dingen kan vertellen over je vitaliteit en wilskracht. Je vindt er ook je maanteken, dat je iets kan leren over je gevoel van thuis en verzorgen. En Mars geeft inzicht in de manieren waarop je actie onderneemt en voor jezelf opkomt, en Venus vertelt je iets over je gevoel van schoonheid en waarde. Allemaal vertellen ze een verhaal over je leven.

Astrologie wordt al duizenden jaren toegepast in verschillende beschavingen (van het Babylonische Rijk tot aan de middeleeuwen), om patronen in geschiedenis te vinden en betekenis in de wereld om ons heen. Het heelal is een mooie kaart en gids, maar alleen jijzelf bepaalt over jouw lot. Waarom zou je dit geschenk gebruiken om mensen buiten te sluiten, terwijl je ook juist banden kunt scheppen en verstevigen?