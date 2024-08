LCD Soundsystem was ooit het voorprogramma van een enorm seksfeest op Ibiza

Hoera! Het nieuwe album van LCD Soundsystem, american dream, is sinds vandaag uit. Dat is zeer goed nieuws, en tegelijkertijd ook een leuke aanleiding om even terug te gaan in de tijd en wat herinneringen op te halen uit de periode voordat de band zo succesvol was als nu.

In een aflevering van VICELAND’s Party Legends vertelt Nancy Whang over een van de gekste avonden die ze ooit heeft beleefd met LCD Soundsystem. Tijdens een tour door Europa belandde de groep op Ibiza, alleen loopt het vanaf daar behoorlijk in de soep. Van hun instrumenten ontbreekt ieder spoor, en tot overmaat van ramp staan ze een tikkeltje onverwachts ook nog geboekt als openingsact van een gek seksfeest. Wat er toen gebeurde ga je nooit geloven, dus check het fragment zelf even.