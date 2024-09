Le Guess Who-oprichter Johan Gijsen is zeer terecht verkozen tot Utrechter van het Jaar

Muziekprogrammeur Johan Gijsen (o.a. Le Guess Who, ex-TivoliVredenburg) is door de lezers van het AD Utrechts Nieuwsblad uitgeroepen tot Utrechter van het jaar 2016. Dat is nogal wat, zeker als je bedenkt dat het AD niet per se met zijn neus vooraan stond toen bijvoorbeeld The Dwarfs of East Agouza, Ectopia en Aine O’Dwyer op Le Guess Who muzikale grenzen stonden te verleggen.

Gijsen noemt de toekenning ’te veel eer’. Aan het AD vertelt hij: “Er zijn mensen die levens hebben gered of een gouden medaille op de Olympische Spelen hebben gewonnen. Het voelt een beetje misplaatst.”

Videos by VICE

Wat dat levens redden betreft heeft hij misschien een punt, maar waarom zou Olympisch goud belangrijker zijn dan Le Guess Who? Dan kun je Utrechter van het jaar zijn, meneer Gijsen, maar dat wil nog niet zeggen dat je ongestraft dit soort onzin kunt verkondigen. Want kijk: als die Utrechter geen Olympisch goud had gewonnen, had iemand anders het wel gedaan. Zonder jou was er geen Le Guess Who. Dat is het verschil.

En ja, Le Guess Who is belangrijk. Volgens het AD omdat onbekende en soms alternatieve muzikanten en groepen een kans krijgen. Die onbekendheid doet er niet echt toe. Het gaat hier om avontuur; om artiesten die dingen doen die niemand eerder deed; die stijlen van over de hele wereld bij elkaar brengen. Dat is niet alleen voor een klein clubje liefhebbers leuk. Uiteindelijk sijpelt het allemaal door naar mainstream popmuziek, zodat onze kinderen en kleinkinderen in 2049 eindelijk een top 2000 hebben zonder Hotel California.

“Het zou mooi zijn als deze prijs ertoe bijdraagt dat ook Utrechters die Le Guess Who nog niet kennen, er nu naartoe komen,” zegt Gijsen. Precies. Kom allemaal. Het is geweldig.

In AD-stijl volgen hier de belangrijkste reacties uit de muziekwereld op de eretitel voor Johan Gijsen (@wiekes op Twitter). Mensen reageren uitgelaten.