Begin januari kwam een groep boze Fransen samen in Parijs om hun onvrede te uiten over alles wat hun dwars zat. Zo’n 20.000 mensen deden mee aan deze ‘Dag van de Woede’. Sommige mensen waren vooral boos op de Franse president, anderen waren boos over abortus, homoseksuelen of Joden. Van alles wat dus. Onze vriend Felix nam LSD en liep een aantal rondjes over de Bastille.