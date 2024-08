Leafs, Mocromaniac, Teske en Noisey wensen je fijne feestdagen

Ugh, nog maar één kerstdag en dit bacchanaal is alweer voorbij. Gelukkig herhaalt het feest zich volgend jaar gewoon weer en is er zelfs de mogelijkheid om er een derde dag bij te plakken als je genoeg restjes en ruimte in je spijkerbroek overhoudt. Laten we er nog even van genieten, en laten we dat doen met de kerstgedachtes van Leafs, Mocromaniac en Teske, de Schepper. Deze drie artiesten hebben dit jaar allemaal van jetje gegeven, en daarom belden we ze even op om terug te blikken en vooruit te kijken. Gelukkig nieuwjaar alvast, ook namens Noisey!

Leafs

Noisey: Hé Leafs, toen ik je eerder probeerde te bellen, nam je niet op omdat je kerstcadeaus aan het kopen was. Wat heb je gekocht?

Leafs: Twee speelgoedauto’s voor mijn neefje, een cadeaubon van Douglas voor mijn moeder en één van Action Sport voor mijn zus. Voor mijn nicht kocht ik enkele hoodies. Voor mijn mama wil ik wel nog iets extra doen, zoals juwelen kopen. Maar nu ik erover nadenk wil ik voor haar wel een brief schrijven of een tekening maken. Ja, dat doe ik.

Videos by VICE

Aw, wat is het vetste cadeau dat je zelf ooit kreeg op kerst?

Sowieso mijn PlayStation 3. Ik kan niet klagen. Ik ben echt blij. Kerst is sowieso een van mijn lievelings-feestdagen. Die vibe die ik krijg van kerst is zo nice. Die sneeuw is zo mooi, je eet lekker veel en kan dan hangen met de familie en naar Home Alone kijken.

Wat eet je dan het liefst op die dagen?

Gewoon gourmetten. Ik vind daar niets nasty aan. Ik blijf gewoon eten en ben vaak de allerlaatste aan tafel. Ik eet bijvoorbeeld ook de shit van andere mensen op. Maar soms pakt iemand anders weleens het vleesje waar ik al lang op aan het wachten was. Dan beginnen we met vorken te gooien.

Ai, veel ruzie dus met kerst?

Nee, hoor. En als mijn moeder gestrest is, zeg ik tegen haar dat ze even moet relaxen. Ik zet Mariah Carey aan en laat haar even op haar telefoon spelen of naar televisie kijken.

Oké, even over oud en nieuw: ben je gek op vuurwerk?

Normaal gezien koop ik het altijd, maar eigenlijk vind ik het geldverspilling. Je koopt dingen om het te laten ontploffen. Ik vind het in het algemeen wel leuk om dingen op te blazen, want ik ben wel een beetje een pyromaan. Vorig jaar na nieuwjaar was ik mijn rotjes aan het opmaken en plots gaf eentje een grote vlam. Ik heb er dan maar wat dingen opgegooid om het nog groter te maken.

Ga je net zo gek doen met nieuwjaar?

Ik ga vooral feesten met nieuwjaar. En veel water drinken, met prik. En ik heb een nieuwe shawty. Die ga ik zoenen om twaalf uur.

Lief! Wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Ik wil scherp blijven. Stay away from drugs, stay away from alcohol. Ik wil muziek maken en ook gefocust blijven op school.

Vind je dat je een goed jaar had?

Absoluut. Het was wel een spannend jaar. Ik heb hard moeten werken om over te gaan op school van het derde naar het vierde jaar. Daarvoor heb ik bijles genomen. Het hoogtepunt was wel dat ik met mijn album in de top 8 van de volledige top 100 van Nederland stond. Dat was zo sick, man.



En wat mogen we met z’n allen achterlaten in 2017?

Sowieso die gekleurde legerbroeken. Bad vibes moeten ook niet mee naar 2018. En ook het meisje dat mijn hart gebroken heeft, mag hier blijven. In 2018 hoop ik dat die combinatie ver weg blijft en dat ik een keer kan stagediven. En vooral hoop ik dat ik in 2018 mijn familie kan onderhouden. Ik wil een grote villa kopen voor ze in een mooi land, man. Hawaii of zo.



Teske, de Schepper

Noisey: Hé Teske! Stel: alles kan, alles mag. Hoe zou je ideale kerst eruitzien?

Teske: Kerst in Disneyland lijkt me echt magisch. Of ik zou graag kerst vieren in Australië bij mijn beste vriendin. Het lijkt me vet om in bikini met een kerstmuts op het strand te liggen, dat versierd is met kerstlichtjes. En natuurlijk moet er vuurwerk zijn, want ik ben best wel een pyromaantje. Maar ik weet dat ik eigenlijk van mezelf daar ver vandaan moet blijven, want ik ben echt onhandig. Zo ben ik al eens tijdens het gourmetten gestruikeld en heb ik de hele pan omver gegooid. Ik moet ver weg blijven van warme dingen en vuur.

Over gourmetten gesproken: is dat je ideale kerstmaaltijd?

Nee. Als ik zou mogen kiezen, zou ik enkel taart eten. Ik ben heel erg gek op taart. Vooraf eten we de hele tijd hartige taart en we sluiten af met zoete taarten. Dat klinkt heerlijk, maar in de praktijk wordt dit natuurlijk niets en word je al ziek na de eerste drie taarten.

Muziek heeft dit jaar een belangrijke rol gespeeld in je leven. Hoe ging dat?

Dat was erg spannend. Ik had een hele vette clubtour aan het einde van het jaar en dat is echt zo gek. Maar ik heb ook hele leuke festivals gedaan. Ik had niet gedacht dat ik daar zo snel ging staan, dat is echt bizar.

Hoe ziet jouw oud en nieuw er eigenlijk uit?

Ik vier het eerst met mijn familie en mijn vriendje. Erna gaan we wel naar een feestje om wat te dansen en mee te zingen met foute liedjes. En daarbij drink ik dan een lekker speciaalbiertje, zoals bananenbier. Maar ik drink nooit zodanig veel dat ik de volgende dag een kater heb. Ik vind dat gevoel van controle verliezen namelijk niet zo chill.

Hoe moeten we elkaar in 2018 behandelen?

Ik zou het leuk vinden, moest er niet zoveel nadruk meer liggen op wat ons allemaal zo verschillend maakt, in de negatieve zin. Er wordt gekeken naar ras, seksuele voorkeur en er wordt zelfs denigrerend gedaan over welke kleding iemand aanheeft. Ik schrik er soms van dat dat ook nog heel erg leeft onder volwassenen. Het is niet enkel voor pubers. Het is belangrijk om elkaar wat tegemoet te komen. Ook disstracks mogen we achterlaten in 2017. Het is allemaal zo boos. Laten we dit jaar een nieuwe trend de wereld in helpen: de lovetracks.

Welk dier verdient in 2018 meer liefde?

De capibara. Het is een hele grote en lieve cavia. Ik hoop dat er dit jaar veel meer capibara-merchandise is. Ik zou het sowieso dragen.

Tot slot: als je iets mag uitvinden in 2018, wat zou het zijn?

In theorie bestaat het al, maar mijn grootste droom is om te kunnen teleporteren. Het zou zoveel reistijd besparen en het is zo veel beter voor het milieu. Ik hoop dat het geen miljoenen euro’s kost en dat je ook niet kan instellen dat je naar een bepaald persoon teleporteert. Dat lijkt me eng.

Mocromaniac

Noisey: Hey Mocromaniac! Wat zijn jouw hoogtepunten van 2017?

Mocromaniac: Qua alles? Dat ik gewoon die Juice-plaat heb gemaakt met Fresku. We hebben getourd en hele positieve dingen gedaan dit jaar. De reacties op het album waren ook goed, ja toch? Jazeker. Het is m’n eerste echte album, dat is tof.

Is er ook iets misgegaan dit jaar?

Ik ben nog steeds geen miljonair, maar verder heb ik niet echt een dieptepunt. Het was een goed jaar. Ja toch? Lekker, man. Ik heb die muziek gedaan. Privé heb ik veel gechilld en ik heb m’n familie gezien in Marokko.

Dat is fijn. Vier jij eigenlijk kerst?

Kerst? Nee, kijk: wij vieren geen kerst. Ik ben jarig op tweede kerstdag en m’n moeder toevallig ook. We maken er dus wel een feestje van, het is voor ons ook een feestdag. Niet dat we veel bijzonders gaan doen of zo. We zijn eerst met de fam bij m’n ma, een beetje gezelligheid en daarna ga ik waarschijnlijk met de homies wat drinken.

Dus ook geen kerstboom voor jou.

Nee, man. Wel een grote wietplant hierzo. Ooit hadden we een neppe kerstboom thuis. Voor de sier en voor de gezelligheid. Maar het is niet onze traditie dus nu hebben we geen boom meer.

Heb je al een cadeautje gekocht voor je moeder?

De grap is: ik ben haar cadeautje. Op haar verjaardag ben ik namelijk geboren. Maar ik weet nog niet wat ik voor haar moet kopen, ik ben altijd spontaan met dit soort dingen. Ik weet ook niet wat ik ga krijgen. Ze moet me verrassen, ik vraag ook niks. Ik hoop ook nergens op. Gewoon dat we nog lang gezond blijven, dat zou een cadeautje zijn.

Favoriete kerstfilm?

Uhm, ik weet niet hoe die heet. Met een blanke.. Nee, geen Home Alone. Die was toen ik klein was. Dat kan nu niet meer. Bad Santa met Billy Bob, dan speelt hij een neppe Kerstman en wil hij een kluis nakken van een winkel. Staat op Netflix. Die is gaande.

Even over goede voornemens: hoe moeten wij als mensen met elkaar omgaan volgend jaar?

Ja toch: vrede, man. Peace van hier tot de Middle East. Love. Dat gaat ons verder brengen. De wereld is te groot, helaas blijft alles hetzelfde. Ik zie het zo: een nieuwe dag, een nieuwe euro. Ik wens iedereen succes, geluk en gezondheid.

Wat zijn jouw eigen goede voornemens?

Ik hoop dat mijn album gaat vallen en dat het muzikaal gaat lopen. Dit jaar was goed. Nu wil ik me focussen op mijn eigen plaat. Iedereen zegt dat ze gaan stoppen met roken, maar ik ga niet stoppen. Verder moet je blij zijn, niet boos.