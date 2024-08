Leafs tekent zichzelf en zijn moeder met Balenciaga’s uit de toekomst

Wanneer je Leafs zijn gang laat gaan achter de tekentafel, besef je dat je jeugd ver achter je ligt. Toen we hem uitnodigden om een zelfportret te tekenen bij ons op het kantoor, tekende hij zijn toekomstige hond (Young Daggoe Bliksem), een ninjamasker om mee te flexen, en de futuristische Balenciaga’s waarmee hij over water kan lopen. Hij neemt deze tekenopdracht zeer serieus – vanaf het moment dat de stift van Leafs het papier raakt, lijkt het alsof hij bezig is met de belangrijkste kleurplatenwedstrijd van zijn leven. Bekijk hieronder hoe dat eruitziet.



Leafs’ nieuwe EP ‘Adventures’ komt aanstaande vrijdag uit.