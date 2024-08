‘Leave Britney Alone’: Chris Crocker blikt terug op zijn legendarische filmpje

In september 2007 liep de negentienjarige Chris Crocker met zijn oma door een kleine supermarkt in Tennessee in Amerika. “Oh mijn god,” stamelde de caissière volgens Chris. “Ik zag je net op Fox News!” Zijn oma zuchtte. “Waar hebben ze het over?” fluisterde ze. Toen ze thuiskwamen, zagen ze Chris’ gezicht overal, van TMZ tot de NPR tot de New York Times.



Na Britney Spears rampzalige optreden tijdens de VMA’s van 2007, plaatste Chris een filmpje op YouTube van hem voor een wit gordijn terwijl zijn mascara over zijn bleke gezicht liep. “Leave Britney Spears alone right now!” huilde hij. “I mean it! Anyone that has a problem with her, you deal with me, because she is not well right now.” Voor hij dit filmpje naar buiten bracht, had hij voornamelijk comedyfilmpjes gemaakt die maar weinig kijkers trokken. Maar in dit geval lachte het gros van Amerika over een video waarin hij bloedserieus was. Zijn theatrale uitbarsting ging over Spears, een 25-jarige vrouw die voor ‘trailer trash‘ werd uitgemaakt omdat ze geen platte buik had tijdens de VMA’s. Chris werd een van de eerste Amerikanen die zijn roem te danken had aan YouTube, een fenomeen wat nu ‘Youtubers’ heet.

“Er waren in die tijd nog nauwelijks voorbeelden van andere mensen die viral waren geweest,” zegt Chris. “Ik kon me meten met gasten als Stevie Ryan, die van het karakter Little Loca. Toen had een viral video nog zo’n 70.000 views.”



Later dat jaar verhuisde Chris naar Los Angeles voor een carrière in tv, maar die kwam nooit echt van de grond. Hetero Amerika zag hem als een grap en homomannen zagen hem als een schande. Nu juichen gay mannen om coming-outs van YouTubers, maar Chris vertelt dat in 2007 de meeste mannen uit de homogemeenschap hem nog afkeurden om zijn vrouwelijkheid. Na zeven maanden Hollywood keerde Chris terug naar Tennessee. Daarna speelde hij onder andere in gay porno, had hij de hoofdrol in een veelgeprezen HBO-documentaire en sprak hij zich uit over het hokjesdenken als het op gender aan komt. Chris liep op vele manier voor de tijd: Disney Channel huurde nog geen YouTubers in als acteurs en Teen Vogue schreef nog niet over tips voor anale seks.



We spraken Chris aan de telefoon over zijn filmpje ‘Leave Britney Alone’, waarin hij reflecteert op zijn bizarre culturele nalatenschap.



Broadly: Hoe was je leven voor 2007?

Chris Crocker: Ik groeide op in een klein dorpje, en niet in de buurt van grote steden zoals Nashville. Ik ging van school af tijdens de middelbare, omdat mijn schoolgenoten heel gewelddadig tegen me waren, dus ik was meestal alleen. Daarom begon ik filmpjes te maken, als een soort uitlaatklep. Mijn leven was gewoon heel rustig.



Chris Crocker thuis in Tennessee. Foto via Chris Crocker

Was je het meest in je slaapkamer te vinden, die te zien is in ‘Leave Britney Alone’?

Absoluut. Ik las Sylvia Plath en was super emotioneel. Ik was altijd in mijn kamer. Het jaar daarvoor was ik begonnen met filmpjes maken; de eerste die ik had gepost op MySpace werd super goed bekeken, ik was toen in de woonkamer. De meerderheid van de video’s maakte ik in mijn kamer, omdat ik niet kon filmen als mijn opa en oma erbij waren.



Begon je toen fan te worden van Britney Spears?

Ik werd intens fan van Britney vanaf groep zes of zeven. Ik hield van haar muziek, al sinds Baby One More Time. Mijn oma kocht al haar singles, ik had alles van haar. Mijn hele kamer was een en al Britney.



Toen ze door die verschrikkelijke tijd ging, kon je goed zien dat ze menselijker was dan die ongenaakbare popster. Daarom zei ik in het filmpje: “She’s a human.” De reden dat ik zo voor Spears opkwam, was omdat mijn moeder net terug was gekomen uit de oorlog in Irak. Ze was een veteraan. Het was in dezelfde tijd dat mijn moeder een verslavingsprobleem had en ze dakloos werd – ik heb jarenlang in therapie daarvoor gezeten. Het waren gewoon twee vrouwen waar ik heel erg tegen opkeek. Ik reageerde al zo heftig omdat ik op dat moment me ook zo over mijn moeder voelde. Om mijn favoriete popster – die mij zoveel inspiratie gaf – zo in de knoop te zien liggen voelde als een parallel met mijn leven op dat moment.



Werd je je tijdens de therapie bewust van de link tussen je moeder en Britney?

Ik was iets van van negentien toen ik de video maakte. Ik was niet echt goed in zelfreflectie, ik realiseerde ik me dat pas vier of vijf jaar later, toen ik mijn HBO-documentaire ging maken. In de documentaire stelden ze me dezelfde vragen op camera. Niemand had me ooit gevraagd waarom ik het had gedaan. Het was tegenstrijdig, omdat ik ook comedy maak. Ik wist niet echt hoe ik oprecht moest praten. Het was confronterend om erachter te komen hoe ik deed tijdens interviews, zoals toen ik te gast was bij Maury, omdat ik wist dat mensen me meer als een grap zagen.



Wat verwachtte je van haar optreden tijdens de VMA’s in 2007?

Het maakte me niet uit hoe ze het deed, al kwam ze in een rolstoel. Ik dacht gewoon, “Oh mijn god, ze is terug.”



Stelde ze je teleur?

Het gaat erom hoe je het interpreteert. Ik vond haar prachtig op een rare manier. Voor die tijd zagen we Britney als een volmaakte, onaantastbare popster. Het was een soort kunstperformance om haar op die manier weer op het podium te zien, terwijl zij zoiets had van “OK, whatever.”



Wanneer besloot je om het filmpje te maken?

Ik las een heleboel nare dingen online [na het optreden], dus ik kwam waarschijnlijk de ochtend erna op het idee. Iedereen denkt altijd dat ik het filmde onder de dekens of iets. Ik weet niet hoe je dat licht zo krijgt onder een deken. Ik probeerde de belichting goed te krijgen, dus ik trok de gordijnen vanaf het raam achter me. De kamer was behangen met Britneys posters.



Waren je tranen oprecht?

Dit is het punt: alhoewel ik weet dat het echt was, kan ik het ook volgens het perspectief van een ander zien. Ik snap waarom mensen dachten dat het grappig was, omdat ik best wel melodramatisch ben als ik verdrietig ben (en in het algemeen).



Heeft het filmpje invloed gehad op je opa en oma?

Ze waren vooral verbaasd, omdat ik zo vrouwelijk en flamboyant deed. Het heeft alleen iets met ze gedaan omdat op de voorpagina van de lokale krant stond.Toen de krant me wat vragen stelde hoe het was om gay in dat dorp op te groeien, ging de kerk waar zij naartoe gingen – ze zijn heel religieus – een gesprek met ze aan over mijn video’s en het feit dat ik bij hen woonde. Dat is de enige keer geweest dat het iets van effect op ze had. Ik wilde niet dat zij er last van hadden, maar ik kan niet zeggen dat ze het niet erg vonden. Mijn familie ging al heel lang naar die kerk.



Maakte het je uit dat je zoveel negatief commentaar kreeg?

Ik wilde dat Britney wist dat haar fans nog steeds van haar hielden, dus het maakte me niet uit dat ik die aandacht kreeg. De enige keer dat ik het erg vond, was toen ik doodsbedreigingen kreeg, waardoor ik een artiestennaam aannam.



Vandaag de dag helpt het YouTubers een soort van als ze gay zijn en is het goed voor hun carrière. Voelde dat voor jou toentertijd ook zo?

Ik vind het fijn dat het een plek is waar queers gewaardeerd worden voor wie ze zijn. Maar in die tijd was het verschrikkelijk om homo te zijn op YouTube, omdat ik niet wist of de doodsbedreigingen serieus bedoeld waren of niet. Het waren andere tijden. Mijn relatie met de homogemeenschap is veranderd door de manier waarop ik uit de kast ben gekomen, omdat het toen niet cool was om heel flamboyant te zijn. Veel gay mannen zeiden over mijn Leave Britney Alone, “Oh, dat is zo’n type homo die ons een slechte reputatie geeft.” Dat was het enige wat ik daar van mee kreeg.