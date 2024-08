‘Leave Britney Alone’: Chris Crocker blikt terug op zijn legendarische filmpje

In september 2007 liep de negentienjarige Chris Crocker met zijn oma door een kleine supermarkt in Tennessee in Amerika. “Oh mijn god,” stamelde de caissière volgens Chris. “Ik zag je net op Fox News!” Zijn oma zuchtte. “Waar hebben ze het over?” fluisterde ze. Toen ze thuiskwamen, zagen ze Chris’ gezicht overal, van TMZ tot de NPR tot de New York Times.



Na Britney Spears rampzalige optreden tijdens de VMA’s van 2007, plaatste Chris een filmpje op YouTube van hem voor een wit gordijn terwijl zijn mascara over zijn bleke gezicht liep. “Leave Britney Spears alone right now!” huilde hij. “I mean it! Anyone that has a problem with her, you deal with me, because she is not well right now.” Voor hij dit filmpje naar buiten bracht, had hij voornamelijk comedyfilmpjes gemaakt die maar weinig kijkers trokken. Maar in dit geval lachte het gros van Amerika over een video waarin hij bloedserieus was. Zijn theatrale uitbarsting ging over Spears, een 25-jarige vrouw die voor ‘trailer trash‘ werd uitgemaakt omdat ze geen platte buik had tijdens de VMA’s. Chris werd een van de eerste Amerikanen die zijn roem te danken had aan YouTube, een fenomeen wat nu ‘Youtubers’ heet.



“Er waren in die tijd nog nauwelijks voorbeelden van andere mensen die viral waren geweest,” zegt Chris. “Ik kon me meten met gasten als Stevie Ryan, die van het karakter Little Loca. Toen had een viral video nog zo’n 70.000 views.”



Later dat jaar verhuisde Chris naar Los Angeles voor een carrière in tv, maar die kwam nooit echt van de grond. Hetero Amerika zag hem als een grap en homomannen zagen hem als een schande. Nu juichen gay mannen om coming-outs van YouTubers, maar Chris vertelt dat in 2007 de meeste mannen uit de homogemeenschap hem nog afkeurden om zijn vrouwelijkheid. Na zeven maanden Hollywood keerde Chris terug naar Tennessee. Daarna speelde hij onder andere in gay porno, had hij de hoofdrol in een veelgeprezen HBO-documentaire en sprak hij zich uit over het hokjesdenken als het op gender aan komt. Chris liep op vele manier voor de tijd: Disney Channel huurde nog geen YouTubers in als acteurs en Teen Vogue schreef nog niet over tips voor anale seks.



We spraken Chris aan de telefoon over zijn filmpje ‘Leave Britney Alone’, waarin hij reflecteert op zijn bizarre culturele nalatenschap.



Broadly: Hoe was je leven voor 2007?

Chris Crocker: Ik groeide op in een klein dorpje, en niet in de buurt van grote steden zoals Nashville. Ik ging van school af tijdens de middelbare, omdat mijn schoolgenoten heel gewelddadig tegen me waren, dus ik was meestal alleen. Daarom begon ik filmpjes te maken, als een soort uitlaatklep. Mijn leven was gewoon heel rustig.

