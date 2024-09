Leer hoe de beste Rubik’s Cuber ter wereld zo’n ding in 4,73 seconden oplost

Sinds 2010 heeft speedsolver Feliks Zemdegs een hoop Rubik’s Cube-records verbroken. Hij heeft meerdere keren zijn eigen wereldrecord voor de 3x3x3-kubus (de standaardmaat Rubik’s Cube) verbroken. En het laatste record dat hij vorig jaar vestigde staat op 4,73 seconden. Dat is wel wat anders dan de gemiddelde vier maanden die normale mensen er over doen.

In deze nieuwe video legt Zemdegs zijn recordsverpulverende methode uit aan komiek en wiskundeman Matt Parker. Ook al laat de video niet altijd exact zien wat Zemdegs’ snelle vingers doen, toch is het een goede uitleg als je niet maalt om wat cube-jargon. Zemdegs gebruikt vaak woorden als “OLL” of Orientation of the Last Layer wat een belangrijk onderdeel is van de belangrijkste scholen voor het oplossen van Rubik’s Cubes is: de CFOP-methode.

In het kort: toen Zemdegs zijn wereldrecord vestigde wilde het toeval dat de kubus precies op de juiste manier gehusseld was zodat hij zijn eerste paar moves al vooruit kon plannen. Maar Zemdegs maakte wel minsten één fout tijdens het oplossen. Hij had dus nog sneller kunnen zijn. Je leest het goed: nog sneller dan 4,37 seconden.

Zemdegs vertelt ook over de verschillen tussen de traditionele Rubik’s Cube, de 4x4x4-kubus helemaal tot de gigantische dodecahedronvormige Megaminx. Natuurlijk gaat Zemdegs’ advies je niet een keer een wereldkampioen maken, maar het geeft wel een fantastisch kijkje in de wereld van speedcuben en wat er allemaal voor nodig is om acht verschillende wereldrecords op je naam te krijgen.