Lees hier het script van ‘Festival – de Musical’

Check al onze verhalen en video’s over festivals op deze pagina.



Van Anne Frank tot Peppa Pig; over elk denkbaar verhaal is al een musical gemaakt. Behalve over het festival, terwijl dat toch bij uitstek de plek is waar avontuur, drama, muziek en domme dansjes – de belangrijkste ingrediënten voor een hitmusical – samenkomen. Om deze gapende leegte in het festivallandschap te vullen presenteren wij hier met gepaste trots het script van ‘Festival – de Musical’.

Videos by VICE

Festival de Musical – Een tragikomisch muziekspektakel in 3 aktes

Personages:

Loek: Een jonge twintiger. Draagt een korte broek en een shirt met bloemenprint

Stuyver: Een jonge twintiger. Draagt een korte broek en een shirt met bloemenprint

Florissa: Een jonge twintiger. Draagt denim hotpants en een metallic-shirt

Shaniek: Een jonge twintiger. Draagt een legging met space-print, een leren jack en een bandana.

Akte 1 – Op de Camping (zwanger van verwachting)

De hoofdrolspelers betreden het toneel, de sfeer is uitgelaten. Iedereen draagt onderdelen van wat een tent moet worden.

[vrolijke muziek begint]

Shaniek: We zetten de tent op. Lekker dicht bij de wc.

Allen: We hebben er zin in. Iedereen doet mee.

Loek: We zetten de tent op. Ook al gaan we vannacht doorhalen.

Allen: We hebben er zin in. De hele nacht met onze kaken malen.

[vrolijke muziek eindigt]

Er breekt milde paniek uit als blijkt dat onze vrienden het zakje met tentharingen zijn vergeten mee te nemen.

[dramatische muziek begint]

Florissa: Oh nee we zijn de haringen vergeten!

Stuyver: Moesten die mee? Hoe kon ik dat nou weten?

Florissa: Wat moeten we zonder haringen beginnen? Zo kunnen we de tent toch niet vastpinnen?

Stuyver: Geen paniek, dit komt wel goed. Kop op. We trekken wel wat haringen uit een tentje verderop.

[dramatische muziek zwelt aan]

Loek: Oh nee, oh nee, het is een ramp. Ik voel me zo bezwaard.

Ik heb de hele stash in het zakje met de haringen bewaard.

Alle ketamine, de pillen en de pep. Ze zitten in het zakje, dat ik niet bij me heb.

[de muziek stopt, dramatische paukenslagen klinken]

Onze vrienden kijken elkaar verdwaasd aan als blijkt dat alle drugs die ze hadden willen meenemen thuis zijn achtergebleven.

[onrustige muziek begint]

Florissa: Wat moeten we beginnen zonder de verdoving?

Stuyver: Dit voelt echt als onrecht, het lijkt wel een beroving.

Loek: Maar ach, ik kan niet tegen de harde realiteit.

En ik had me nog zo voorbereid op een hele leuke tijd!

Shaniek: Er zit niets anders op, we moeten het proberen

om ons zonder drugs te amuseren.

Akte 2 – Dartele schapen in de Festivalweide

Onze vrienden gaan achter elkaar in een rij op het podium staan

[muziek begint]

Shaniek: Al twee uur in de rij gestaan.

Ik vind er nu geen reet meer aan.

Florissa: Was ik maar niet meegegaan.

Over mijn wang rolt een traan.

Loek en Stuyver: Stel je niet zo aan!

[muziek eindigt]

Eindelijk betreden onze vrienden het festivalterrein.

[‘Binnen’ van Marco Borsato begint]

Stuyver: We zijn binnen! Binnen in mijn hart binnen in mijn ziel. Binnen!

Shaniek: Stuyver, hou alsjeblieft je bek.

[‘Binnen’ van Marco Borsato eindigt]

[vrolijke muziek begint]

Florissa: Nu kan het echt beginnen,

het is hier een groot feest.

Stuyver: Als we nu maar keta hadden

was het nog leuker geweest.

Florissa: Denk toch om de goede stemming.

Stuyver: Maar ik voel zoveel remming.

Florissa: Laat je lekker gaan,

dat kan ook zonder drugs in je bloedbaan

Stuyver: Je hebt gelijk, ik kan ook plezier maken zonder pillen als ontbijt

Shaniek: Jongens, we zijn Loek kwijt!

[vrolijke muziek stopt]

De drie overgebleven vrienden lopen druk door elkaar, op zoek naar Loek.

[freejazz begint]

Allen (behalve Loek): Loek, Loek, Loek is zoek.

Loek, Loek, Loek is zoek.

Zoek in elk gat, zoek in elke hoek.

Want Loek, Loek, Loek is zoek.

[freejazz eindigt]

Akte 3 – De piek

Loek staat op zijn eentje op het toneel. In de verte klinken dreunende techno-bassen.

[droevige muziek begint]

Loek: Hier sta ik dan, helemaal alleen.

Geen vrienden om mij heen.

Ik had hier toch al weken

ontzettend naar uitgekeken.

Maar ik laat mij niet uit het veld slaan.

Ga gewoon dit avontuur aan.

[droevige muziek verandert in upbeat muziek]

Loek zet konijnendans in

Loek: Ik heb de tijd van mijn leven.

Sta lekker te raven.

Ik hoef niet over te geven.

Ik voel me nuchter en toch high.

Stuyver, Florissa en Shaniek betreden het podium en komen Loek tegen

Allen: Hé Loek, we waren je al kwijt.

Waar zat je nou toch, al die tijd?

Loek: Ik was gewoon wat aan het dansen.

Lette niet op, een seconde,

en toen waren jullie weg.

Nu hebben we elkaar toch weer gevonden

en weet je wat ik zeg?

Allen: Dit is de beste tijd van ons leven.

We hebben geen drugs, maar we hebben elkaar.

Dit is de beste tijd van ons leven.

Oh, de aantrekkingskracht van festivals is onweerstaanbaar.

Ja de aantrekkingskracht van festivals is onweerstaanbaar.

Epiloog

De vrienden staan weer op de camping en breken samen lachend de tent af.

Allen: Wat is toch dit gevoel, we voelen ons niet slecht.

De zon schijnt in mijn hoofd, ik voel me prima, echt.

We hebben geen kater. En daarom zijn we blij.

We hebben geen kater, ook al is het festival voorbij.