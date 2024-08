Leeuwen zijn aandachtszieke narcisten die alleen maar over zichzelf praten

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl en heel veel liefde door het slijk.

De Leeuw is de grootste persoonlijkheid van de hele dierenriem. Het verlangen om altijd in het middelpunt van de belangstelling te staan is de eigenschap waardoor je niet om een Leeuw heen kan. Maar die eigenschap heeft twee kanten – veel Leeuwen zijn onuitstaanbaar omdat ze niet hebben opgepikt wat de rest van de mensheid al op de kleuterschool leert: niet de hele wereld draait om jou.

Videos by VICE

Een Leeuw doet altijd heel verrast als-ie wordt aangesproken op opschepperij, maar ze zouden beter moeten weten aangezien ze dit vaker te horen krijgen. Natuurlijk denkt een Leeuw dat-ie z’n omstanders een plezier doet door elk gesprek over zijn eigen leven te laten gaan – over memorabele momenten uit diens kindertijd, over de ambitieuze projecten waar-ie nu mee bezig is, of zijn originele kijk op de toekomst, waarin jij een bijrolletje mag spelen naast de grote superster Leeuw. Het wordt bijna eentonig.

Leeuwen denken dat iedereen profijt zal hebben van hun onbekommerde en vrolijke voorkomen, maar meestal werken ze mensen om zich heen juist op de zenuwen. Soms willen we namelijk niet horen welke geweldige ideeën een Leeuw heeft voor diens eigen stralende toekomst, soms willen we gewoon even kwijt wat voor een kloothommel iemand is.

Leeuwen kunnen vrienden en geliefdes kwijtraken door hun onbedwingbare drang om elk straaltje licht op zichzelf te richten, en ook collega’s werken ze hiermee tegen zich in het harnas. En na een lange monoloog die voelt als de meest gewiekste elevatorpitch, denken we allemaal: oké, en het komende half uur willen we even helemaal niks over jou horen. Leeuwen hebben het vaak niet eens door, en vragen zich af waarom iedereen zo koeltjes reageert terwijl zij juist zo vurig zijn.

Hey en Leeuw, het is hartstikke onaardig om over jezelf te beginnen en over hoe geweldig jij bent als een vriend probeert haar of zijn hart te luchten. En het is helemaal erg als je dan beweert dat jij hetzelfde hebt meegemaakt, maar dan erger. Het is zelfingenomen en narcistisch. Denk eens aan een ander, erken iemand anders’ gevoelens. Misschien kan je je vriend helpen door mee te denken over een oplossing, of een gevat grapje maken om haar of hem op te vrolijken.

Leeuwen denken dat iedereen profijt zal hebben van hun onbekommerde en vrolijke voorkomen, maar meestal werken ze de mensen om zich heen juist op de zenuwen.

In een werksituatie voelen Leeuwen zich altijd ondergewaardeerd. Sommige mensen vinden erkenning in hun loonstrookje, maar Leeuwen niet – zij koesteren eerder ziedende wrok jegens hun baas. De verwachtingen van een Leeuw zijn meestal gewoon te hoog: is het reëel om van je meerdere te verlangen dat zij of hij je gratis life coach is?

De relatie tussen een Leeuw en z’n collega’s komt verder onder druk te staan doordat een Leeuw het idee kan hebben dat zij of hij het veel beter zou doen als zij of hij het voor het zeggen had. In mailtjes en meetings kan een Leeuw dwingend overkomen, en geduld voor feedback van de baas is er niet. Maar een perfecte baas bestaat niet. Terwijl de rest van ons alle shit gewoon een beetje weglacht en geduldig wacht tot een volgende kans om dingen te bespreken, worden Leeuwen afgeleid door gedachten hoe zij het allemaal beter zouden doen; en denk maar niet dat een Leeuw dit niet laat merken aan haar of zijn baas. En dan vragen ze zich ook nog af waarom ze zoveel gelazer krijgen door het delen van hun geweldige ideeën waar niemand om heeft gevraagd.

Leeuwen lopen tegen dezelfde moeilijkheden aan in de liefde, omdat ze altijd de controle willen houden. Zij kiezen het restaurant, besluiten wanneer er naar huis wordt gegaan, en bepalen sowieso de hele lijn van de relatie. Leeuwen denken dat niemand zo goed voor hun partner kan zorgen als zij. Het is lastig te begrijpen voor ze dat hun geliefde ook nog een beste vriend heeft, of een moeder, en dat de verjaardag van die beste vriend of Moederdag niet in het teken staat van de Leeuw zelf.

Een Leeuw heeft zeker charisma, maar dit kan tegen ze werken als ze hun charme niet inzetten om iedereen aan boord te krijgen, maar het gebruiken om weg te komen met problemen die ze hebben veroorzaakt, of als ze met mooie praatjes fouten proberen recht te breien. Maar karma geeft geen shit om jouw charmante houding Leeuw, uiteindelijk krijgt iedereen wat-ie verdient.

Leeuw is een vuurteken, en in vuur en vlam staan ze zeker. De zon is immers de leidende planeet van de Leeuw. Maar net als de zon te veel kan zijn op een oververhitte dag, kan een Leeuw ook overweldigend zijn, het er te dik bovenop leggen. Ook kunnen ze anderen overrompelen, of zelfs doen alsof iemand anders’ ideeën en gedachtes knettervreemd en idioot zijn. De zon kan je zien als een metafoor voor alles wat de Leeuw geweldig maakt – zoals door de wolken heen schijnen en mensen vrolijk maken – maar veel Leeuwen zouden wel baat hebben bij een dimmertje. Soms is het sexy’er om niet volop te stralen, maar een zwoel lampje te laten branden.

Jennifer Lawrence is een typische Leeuw. Ze is zo charmant dat het ontwapenend is, en toen ze net beroemd werd, pakte ze iedereen in door geweldige verhalen over zichzelf te vertellen. Maar binnen een paar jaar vonden sommige mensen haar juist nep en slinks, en er waren zelfs mensen die beweerden dat ze haar gestuntel en gestruikel op de rode loper fakete. Jennifer Lawrence is ongelooflijk getalenteerd en charismatisch, maar ze is niet in staat om te zien wanneer ze over de schreef gaat en het gewoon niet leuk meer is.

Het seizoen van de Leeuw vindt plaats als de zomer in volle gang is, als de bloemen en planten vol in bloei staan. De zonnebloem is een mooi symbool voor de Leeuw. Als je zonnebloemen een beetje kent, weet je dat ze soms zo groot worden dat ze hun eigen gewicht niet meer kunnen dragen en omknakken – moest je nou echt zo groot worden bloempje, terwijl je al het stralende middelpunt was? Voor veel Leeuwen is de les die ze moeten leren dat ze nog mooier en succesvoller worden als ze weten wanneer ze moeten stoppen. Als ze weten wanneer ze een pas op de plaats moeten maken en geen energie moeten verspillen aan groter en belangrijker willen zijn dan ze al zijn.