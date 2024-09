De legendarische ‘wietoma’ van Spanje moet misschien de gevangenis in

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Fernanda de la Figuera uit Málaga staat in Spanje bekend als de ‘wietoma’, omdat ze zich al jarenlang voor de legalisering van cannabis. De 76-jarige vrouw was de eerste persoon die legaal wiet mocht kweken in het land, maar moet nu misschien tot wel vier jaar de gevangenis in omdat ze volgens de aanklacht cannabis heeft gedistribueerd.

Onlangs nam de Spaanse politie tien kilo wiet in beslag in Fernanda’s huis. Ze beweert zelf dat die hoeveelheid met ongeveer honderd mensen van Marias x Maria moest worden gedeeld. Dat is een groep die werd opgericht om vrouwen te helpen die medische cannabis nodig hebben, maar dat niet op de zwarte markt kunnen krijgen.

Wiet is illegaal in Spanje, maar er zijn een paar uitzonderingen. Sommige personen mogen voor persoonlijk gebruik kleine hoeveelheden bij zich hebben. Die mensen vormen vaak cannabisverenigingen, waarin ze afspreken om hun persoonlijke hoeveelheden collectief te kweken en slechts te verspreiden onder de andere leden van de groep. Fernanda zegt dat de wiet die de politie heeft gevonden van haar hele vereniging was – en niet alleen van haar.

Infocannabis, een groep die Fernanda gedurende de hele rechtszaak wil steunen, organiseert op dit moment demonstraties in Spanje. De aanhangers van de groep protesteren tegen wat zij als een onrecht beschouwen en willen de discussie over de legalisering van cannabis opnieuw op gang brengen.

Ik nam contact op met Fernanda om over haar situatie te praten.

VICE: Hoi Fernanda. Waar word je precies van beschuldigd?

Fernanda de la Figuera: Ik word ervan beschuldigd dat ik cannabis heb gekweekt en aan mijn vrienden van de Marias x Maria-vereniging heb gegegeven, die het voor medische doeleinden gebruiken. Dit is de derde keer dat ik voor de rechter moet komen voor het kweken van wiet. Ik had eigenlijk gedacht dat het niet weer zou gebeuren, want de vorige twee keren ben ik vrijgesproken. Ik hoop dat dit de laatste keer is.

Wat denk je van de aanklacht en dat je vier jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen?

Ik ben overstuur en maak me zorgen. Ik had niet gedacht dat ik zoiets op mijn leeftijd nog mee zou maken. Ik slaap ’s nachts niet meer. Ik ben al twee keer eerder vrijgesproken, dus ik was ervan overtuigd dat wat ik deed gewoon mocht – vooral omdat ik het deed om andere vrouwen te helpen die het moeilijk hebben.

Je bent een van de bekendste wietactivisten in Spanje. Waarom word je zo gerespecteerd in de gemeenschap, denk je?

Ik denk dat mensen me vooral respecteren omdat mijn voornaamste doel was om een joint met mijn vriendinnen te delen. Ik heb nooit winst geprobeerd te maken en ben nooit betrokken geweest bij een of andere handel. Ik hou gewoon van wiet. Er bestaat een Chinees gezegde: ‘Wil je heel je leven gelukkig zijn, neem dan een tuin.’

Hoe werd je de eerste persoon in Spanje die legaal wiet mocht kweken?

Ik had een geweldige advocaat, die aantoonde dat mijn persoonlijke en professionele leven volkomen normaal waren en mijn planten alleen voor medisch gebruik waren.

Waarom besloot je Marias x Maria op te richten?

In 2012 kreeg ik een prijs van het Cannabismuseum in Barcelona. De daaropvolgende twee jaar regelden we al het juridische papierwerk om de vereniging op te richten, en toen was-ie er. Ons enige doel was om wiet toegankelijk te maken voor vrouwen die het nodig hebben voor medische doeleinden.

Wat was jouw eerste ervaring met wiet en waarom begon je ermee?

Ik weet het niet meer precies, maar ik herinner met de glorieuze jaren zeventig. Toen was een jointje delen net zoiets als een drankje doen.

Waar ligt de grens tussen distributie en persoonlijk gebruik?

In de Catalaanse wet is niet aangegeven wat de specifieke hoeveelheden zijn voor verkoop en voor persoonlijke gebruik. Kwantiteit is wel belangrijk, maar niet de enige factor. Het hangt ook af van de omstandigheden, of de kweker het zelf ook gebruikt en of je een strafblad hebt. Voor een stoner is het niet ongebruikelijk om tien joints per dag te roken – dat is bijna vier kilo per jaar. Sommige rechters staan voor persoonlijk gebruik zelfs dertig gram per dag toe, wat neerkomt om tien kilo per jaar.

Welke wetten moeten er volgens jou worden veranderd?

Ze moeten ieder geval de kweek en persoonlijk gebruik overal legaliseren, zodat mensen het niet van de zwarte markt hoeven te halen. [Catalonië heeft wietteelt en -gebruik voor privéclubs in 2017 gelegaliseerd.]

Hoe zou je leven eruitzien zonder wiet?

Ik was waarschijnlijk mijn gevoel voor humor verloren. Ik heb slechte tijden meegemaakt, en ik zou absoluut verslaafd zijn geraakt aan wat voor opioïde mijn arts me ook zou hebben voorgeschreven, omdat die extreem verslavend zijn. Cannabis is daarentegen niet zo verslavend.

Voel je je gesteund door de gemeenschap?

Ik krijg berichtjes van mensen over de hele wereld – niet alleen uit Spanje, maar ook uit Engeland, Nederland en de Verenigde Staten. Ik ben daar dankbaar voor en voel me gesteund.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Spanje.

Correctie: De achternaam van Fernanda was eerder verkeerd gespeld als ‘Higuera’ in plaats van ‘Figuera’. Ook stond er dat Fernanda uit Barcelona komt; dit moet Málaga zijn. De onjuistheden zijn aangepast, en we betreuren deze fouten.