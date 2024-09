Lego-porno is de fetisj die je jeugd met terugwerkende kracht verpest

Dat kinderen poppen en actiefiguren op vaag erotische manieren op krakend elkaar drukken, kan een belangrijke stap zijn in het uitgroeien tot een seksueel wezen. Maar sommige van die kinderen zijn als volwassenen nooit gestopt met hun Lego-poppetjes over elkaar schuren. Dit is Lego-porno.

Agalmatofilie is de seksuele aantrekkingskracht op een beeld, pop of ander figuratief object. Sekspoppen vallen hier ook onder en voor mijn gevoel zitten Lego-poppetjes ergens tussen zo’n pop en een standbeeld in.

Videos by VICE

Hoe langer je naar Lego-porno zoekt en hoe meer je ernaar kijk, des te meer vraag je je af hoe groot de kan is dat iemand die je kent een een Lego-fetisj heeft. Er is een subreddit gewijd aan Lego-porno met 725 abonnees, en slechts 15 posts over een periode van 5 jaar, maar de kwaliteit gaat hier boven de kwantiteit. Hierdoor denk ik dat er meer mensen zijn die naar gelemannetjesseks kijken, dan dat er mensen zijn die het op hun zolderkamer het produceren.

Het Big Lego Porn Album is een glorieuze verzameling van enkel de allerbeste Lego-porno en heeft meer dan 34.000 views. Het gaat van strips over Lego-sekswerkers in de klassieke The New Yorker-stijl tot tentakelseks-Lego-crossovers. Meerdere afbeeldingen hebben een watermerkje van drew.corrupt.net, een site die nu wordt omgeleid naar een Japanstalige blog over iemands peuter, en zeker geen hardcore blok-palen.

Op r/legoporn staan ook een paar crossposts van r/bdsm met blokjes, die eigenlijk heel kunstzinnig zijn. En natuurlijk is er de ultieme fandom-crossover: Harry Potter.

“Misschien komt hun opwinding ook echt door het speelgoed. We weten het niet zeker als we het ze niet vragen.”

Veel Lego-porno bestaat uit fanart van Wyldstyle, een personage uit de Lego Movie uit 2014. Het is niet moeilijk om te bedenken waarom mensen vieze plaatjes over Wyldstyle maken; haar stem wordt ingesproken door Elizabeth Banks, ze is nogal brutaal en is de verboden liefde van de hoofdpersoon. Ze draagt ook nog eens een leren bodysuit met een ritssluiting over de hele lengte. Kom op. Ze ziet eruit alsof ze in je lul zou bijten en jij het nog leuk zou vinden ook.

Dan zijn er de stop-motion films. Youtuber Kimberly Regans Lego Porn uit 2007 is een verhaaltje in 70’s-stijl over die welbekende ‘bezorger’ en heeft al meer dan een miljoen views verzameld. Soms is het moeilijk te onderscheiden of het gaat om grapjes en Lego-parodieën van echte porno of om een echte Lego-fetisj. Maar het gaat hier waarschijnlijk om dat eerste.

Allemaal leuk en aardig, maar French Anal Lego Sluts 7 verheft Lego-porno tot een kunstvorm. In deze arthousefilm die in 2008 op Pornhub is geüpload laat de anonieme regisseur Lego-poppetjes met een claymation-piemel en -tieten opdraven voor extra realisme. En dat uitzicht op de Eiffeltoren is ook een leuk detail.

Het zou misdadig zijn als ik het werk van Alex Eylar buiten beschouwing zou laten. Eylar gebruikt de blokpoppetjes om de comments bij pornofilmpjes na te spelen. En de resultaten zijn verschrikkelijk hilarisch. Het is niet helemaal Lego-porno, maar het heeft zeker z’n eigen plekje binnen het Lego-seksuniversum.

Ik vroeg Carolanne Marcantonio, sekstherapeut en medeoprichter van Wiser Sex Therapy in New York, om me te helpen Lego-porno te analyseren als fetisj. “Seksuele voorkeuren zijn enorm verschillend,” vertelt ze me in een e-mail. “Sommige mensen plaatsen de Lego-blokjes in die posities, simpelweg omdat het leuk is; anderen doen het misschien omdat het echt opwindend is. Het hoeft niet per se over de Lego-blokjes te gaan, het kan ook zijn dat iemand nieuwsgierig is naar vernedering en dat onderzoekt.”

Mensachtige figuurtjes in seksuele of vernederende situaties plaatsen, kan aantrekkelijk zijn voor enthousiastelingen als een manier om iets te doen wat ze in het echte leven niet kunnen of willen doen, vertelt Marcantonio. “Er zijn natuurlijk manieren om dit in het echt te verkennen op een veilige, gezonde en consensuele manier,” zegt ze. “Maar niet iedereen is er klaar voor om de sprong te wagen van het spelen met speelgoed naar dingen met een echt mens te doen, en misschien willen sommige mensen die met Lego spelen dat ook niet echt. Misschien komt hun opwinding ook echt door het speelgoed. We weten het niet zeker als we het ze niet vragen. En zelfs dan is het misschien onbewust.”

Virtuele, op blokken gebaseerde Lego-achtige werelden, zoals Minecraft en Roblox hebben het makkelijker dan ooit gemaakt om fetisjen en seks te simuleren in een blokkenwereld. Het is als een soort ‘woohoo’ in The Sims, maar dan iets… rechtlijniger.

Ik heb The Lego Group gemaild met een verzoek om commentaar te geven op deze fans en te vragen waarom de Deense speelgoedproducent denkt dat hun product zo aantrekkelijk is voor deze enthousiastelingen.

“Bedankt voor jullie vraag,” antwoordde een woordvoerder van Lego. “We hebben in deze context niets toe te voegen, omdat het op geen enkele manier gerelateerd is aan ons of onze focus als bedrijf.”

Dat is wel een wat stijver dan wat Lego-woordvoerder Emma Owen in 2016 aan de Daily Star vertelde:

“Elke dag zien we fans allerlei projecten met LEGO®-producten bouwen en creëren. En soms creëren ze iets dat we zelf nooit zouden doen, we zijn tenslotte een speelgoedmerk voor kinderen. Maar dat is ook waar LEGO voor staat: dat iedereen alles kan bouwen wat hij maar kan bedenken.”

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.