Legowelt lanceert een gratis 808-plugin die een beter persoon van je maakt

“Ben je moe van die moderne Roland 808-drumkits en emulaties die klinken als een oude, sappige aangekoekte sok? Slappe claps en klein klinkende snares? Je zorgen zijn voorbij… aanschouw de SMACKOS 808 SIMULATOR.”

Jawel, Legowelt heeft onder zijn alias Smackos samen met zijn stagiair Jimi Hellinga een 808-simulator gemaakt voor Ableton Live, die gratis te downloaden is via zijn site. Hij noemt het “the zenith of digital TR-808 emulation”, voor Ableton 9 en hoger. Hij is gesampled van zijn eigen TR-808. Met “zeer geavanceerde virtuele nomium transistor algoritmes geeft het je een authentieke old school TR-808-ervaring die je een beter persoon maakt, en een winnaar in het leven.”

Hij heeft ook ‘Transistor Spread’-technology, die “de virtuele circuit-simulatie van de 808 tot waanzin zal drijven”, en je kunt kiezen tussen een rauwe 1980 of mint 1984-sound, en je kunt ook wat extra stof (?!) door de 808 blazen “voor extra noise.” Luister via de site van Legowelt wat voorproefjes van de plugin.

Oh, als je een gecrackte versie van Ableton gebruikt, werkt-ie waarschijnlijk niet. Maar goed, dan ben je ook geen goed mens, laat staan dat je een beter mens kunt worden.

Afgelopen zomer maakte Legowelt ook al een prachtig album met Jimi Hellinga: Geruis uit Somberdorp.