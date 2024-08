Maak van je schrale festivalhap een vorstelijke maaltijd

Dit artikel verscheen eerder in de VICE Festival Guide

Hoewel je brakke drugslijf op een festival meestal niet echt zin heeft in voedsel, is de hele dag alleen teren op je eigen muffe speeksel niet echt een aanrader. Een goede bodem is cruciaal.



Videos by VICE

Je zou natuurlijk een gortdroog broodje knakworst of slecht doorgekookt pakje instant noedels naar binnen kunnen harken – maar waarom niet proberen er iets lekkers van te maken? En ja, je kunt een zout smaakje aan je treurige maaltijd geven door eroverheen te huilen, maar misschien is er nóg meer succes te behalen.

Daarom vroegen we een paar experts en koks naar tips om standaard festivalgerechten een beetje op te kalefateren, en zo honderden keren lekkerder te maken.

Geroosterde knakworst met avocado

De schrale festivalhap: Een gortdroog broodje knakworst



Hoe we dit minder treurig kunnen maken, volgens Hans Bode (49), eigenaar van Hans Worst in Rotterdam:

“Vaak kost het maar een minuutje extra om van iets simpels iets lekkers te maken. Hoisinsaus is heerlijk op knakworst, maar daar gaat niemand mee over de camping lopen. Pannenkoekenstroop is een perfect alternatief. Smeer een avocado in met wat olijfolie en leg die met de knakworsten en het brood op de barbecue. Wacht tot alles geroosterd is en leg de worst dan op het brood. Knijp er wat stroop overheen, leg de avocado ernaast en bestrooi deze met wat zout en peper. Je kunt er een zuurtje bij gebruiken, augurken bijvoorbeeld, maar daar moet je maag maar net zin in hebben die ochtend.”

Benodigdheden:

Blik knakworsten

Pannenkoekenstroop

Avocado’s

Brood

Olijfolie

Zout en peper

Ramen met miso, bamboescheuten en smac of kimchi

De schrale festivalhap: Je derde pakje instant noedels van de dag

Hoe we dit minder treurig kunnen maken, volgens Kiriko Mechanicus (23), manager bij Taka Japanese Kitchen in Amsterdam:

“Het belangrijkste van een noedelgerecht is de bouillon. Door miso in je bouillon te doen, creëer je al een enorm verschil. Daarnaast maken de toppings het gerecht. Zelf zou ik kiezen voor bamboescheuten en maïs uit blik – altijd lekker en makkelijk mee te nemen. Verder zou ik er als vleeseter een paar plakjes smac bij doen. De vegetariër kan in plaats hiervan kimchi uit een potje toevoegen. Laat de noedels niet te lang staan: eet ze zo’n twintig tot dertig seconden voordat ze eigenlijk klaar zijn, dan zijn ze nog een beetje al dente. Garneer het gerecht met wat gesneden lente-uitjes en een zachtgekookt ei. Maar ik moet eerlijk bekennen dat als ik zelf brak ben op een festival, het me weinig uitmaakt wat ik eet.”

Benodigdheden:

Instant noedels naar keuze

Miso

Zachtgekookt eitje

Blikje bamboescheuten

Blikje maïs

Lente-uitje

Blikje smac of een potje kimchi

Tomatensoep met witte bonen en pannenkoekenstroop

De schrale festivalhap: Een blik tomatensoep waarvan het lijkt alsof de koks alles op alles hebben gezet om de smaak zo niksig mogelijk te maken

Hoe we dit minder treurig kunnen maken, volgens Corry Diertens (60), eigenaar van De Soepwinkel in Groningen:

“Met een paar simpele ingrediënten heb je al snel een soep gemaakt. Het allerlekkerst is hij met verse kruiden. Koop een pot basilicum, of anders zo’n potje met verschillende gedroogde kruiden. Fruit een uitje en verse knoflook – dat is de basis van elke soep. Doe vervolgens de kruiden, de tomatenblokjes, een beetje water, een bouillonblokje en witte bonen in de pan. Een scheutje pannenkoekenstroop zorgt ervoor dat de soep iets zoeter wordt, want tomaten zijn van zichzelf best zurig. Als het iets meer moet vullen, kun je vlinderpasta door de soep gooien. En als je echt een topmaaltijd wil, neem je een pot groene olijven en een klein potje kappertjes mee van huis. Die prak je in een bakje samen met wat basilicum, en dan heb je een lekker smeersel voor op een broodje bij de soep.”

Benodigdheden:

Voor de soep:

Blik tomatenblokjes

Bouillonblokje

Ui

Knoflook

Witte bonen

Pannenkoekenstroop

Gedroogde oregano

Gedroogde tijm

Verse basilicum

Optioneel:

Vlinderpasta

Brood

Pot olijven

Potje kappertjes

Omelet met courgette, tomaten en kaas

De schrale festivalhap: Een textuurloos gebakken ei met niks

Hoe we dit minder treurig kunnen maken, volgens Boudewijn Rood (32), chef-kok en uitbater bij Omelegg in Amsterdam:

“Een ei is de simpelste manier om snel wat gezonds binnen te krijgen. Mijn favoriet is de boerenomelet met spek, kaas, prei, champignon en paprika, maar spek kun je moeilijk buiten de koelkast bewaren. Een makkelijke en vullende festivalomelet kun je maken met kaas, courgette, tomaat en oregano. Die bevat genoeg groenten om de dag mee door te komen. Een ei heeft wel iets van zout nodig, maar gebruik niet te veel, want je bent jezelf al genoeg aan het uitdrogen.”

Benodigdheden:

Courgette

Tomaten

Kaas

Oregano

Zout

Hartige pannenkoek met mozzarella en rucola

De schrale festivalhap: Zo’n kant-en-klare supermarktpannenkoek die doet denken aan je vaders bilhuid

Hoe we dit minder treurig kunnen maken, volgens Kevin Beuving (29), eigenaar en kok bij Poppies Pannenkoekenboot in Almelo:

“Ik ben een fan van hartige pannenkoeken. Die vullen goed en zorgen ervoor dat je toch aan je vitamines komt. Fruit een ui en bak champignons in dezelfde pan. Doe er vervolgens kant-en-klaar beslag bij, zodat je de ui en de champignons meebakt in de pannenkoek. Als hij klaar is, leg je er wat mozzarella, rucola, cherrytomaatjes en verse basilicum op. Je kunt hem serveren met een dressing van mayonaise en pesto, maar ga vooral voor de dressing die jij lekker vindt. Mensen zeggen dat de eerste pannenkoek altijd mislukt, maar dat is onzin. Het geheim zit ‘m in de hitte van de pan. Die moet goed heet zijn.”

Benodigdheden:

Kant-en-klaar pannenkoekenbeslag

Champignons

Ui

Rucola

Cherrytomaatjes

Mozzarella

Basilicum (liefst vers, anders gedroogd)

Optioneel:

Mayonaise

Pesto

Knal vol gas het festivalseizoen in met VICE. Lees deze zomer alles over festivals op festivals.vice.com en volg VICE Festivals op Facebook.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.