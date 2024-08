Lekker kliederen met Alcuna Wilds

Op de basisschool dreef ik mijn ouders tot wanhoop door thuis te komen doordrenkt in ecoline. Op de middelbare school vertelde de techniekleraar dat ik beter weg kon blijven; mijn aanwezigheid zorgde enkel voor kapotte figuurzaagjes.

Ik voelde me daar weleens treurig over, tot ik deze clip van Alcuna Wilds zag, en leerde dat schoonheid soms juist zit in dingen kapotmaken.

In hun nieuwe videoclip voor de track Fingertips, zie je hoe vingers en handen in close-up proberen een weg te vinden door dikke lagen fluorescerende verf en ontploffende glazen. Dat ziet er niet alleen erg mooi uit, het klinkt ook nog eens hartstikke betoverend.

Alcuna Wilds speelt de komende herfst op een heleboel plekken, want ze doen mee aan de Popronde. Klik hier om te zien waar.