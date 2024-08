‘Lekker met de meiden’ gaat over vrouwen die van keta en kroketten vreten houden

Deze week bezocht ik een Ajax-wedstrijd, en als het om voetbal gaat, ben ik altijd een beetje jaloers op mannen. Ik zou ook wel zoiets vanzelfsprekends willen waar vrouwen wekelijks met duizenden bij elkaar komen om zich te laten vermaken door een spelletje, en ondertussen liters bier drinken.

Natuurlijk was het stadion niet alléén maar gevuld met mannen – ik was er immers ook – en steeds meer vrouwen voetballen zelf of worden fan van ons succesvolle vrouwenvoetbalteam. Toch is voetbal voorlopig nog een mannenbolwerk; tijdens het afgelopen WK mochten er pas na kritiek vrouwen aanschuiven in het dagelijkse talkshowprogramma van de NOS, en toen de hoofdredacteur werd gevraagd waarom er geen vrouwelijke commentatoren waren, zei hij: “De NOS is een A-merk, geen speeltuinvereniging.”

Het is duidelijk dat ‘vrouwen en voetbal’ door een hoop mensen nog niet serieus genomen wordt.

Theatermaker Merel Baldé (27) maakt onder de naam MEROL synthpop-liedjes met clips vol roze rook, regenboogfolie en glitters. Zogenaamd typisch meisjesachtig, maar zonder lieflijke teksten. In Ik wil een kind van jou zingt ze bijvoorbeeld dat ze graag volgespoten zou worden, omdat ze zich voelt als een lege bus slagroom.

Voor haar nieuwe track, Lekker met de meiden, nodigde ze voetbalsterren Rocky Hehakaija en Zoï van den Ven uit om mee te spelen in de clip. Al voetballend, kroketten-vretend en tampon-verwisselend rennen de meiden lekker met de meiden over het veld, terwijl Merel zingt over worteltaarten en keta. Ik vroeg Merel of ze ook weleens jaloers is op mannen, en hoe het zit met haar eigen keta-gebruik.

Kijk hier de gloednieuwe clip van MEROL, geregisseerd door Isabelle Griffioen

Broadly: Hey Merel, je zingt ‘Lekker met de meiden keta’. Is keta nou typisch iets wat je lekker met de meiden kan doen?

Merel Baldé: Nou, deze drug bekte vooral lekker. Vroeger blowde ik weleens, ik had op de middelbare school een vriendje dat veel blowde. En toen kwam de harddrugs – ‘lekker met de meiden aan de harddrugs’, haha.

Je liedje gaat eigenlijk over stereotypes. Is er een vooroordeel over vrouwen waar jij het helemaal mee gehad hebt?

Ik heb veel moeite met truttigheid. Gasten kunnen gewoon met hun hand in hun broek staan en met hun mond vol praten, maar ik moet me daarover verantwoorden. Waarom? Als De Jeugd Van Tegenwoordig zingt over pikken is er niks aan de hand, maar als ik ‘spuit me vol’ zing, wordt er echt van opgekeken. Dan denk ik weleens: was ik maar een gast die op voetbal zit. Ook vind ik het jammer dat ik zo snel verliefd word – ik ben net weer single, en ik zou wel graag meer betekenisloze seks willen hebben. Dat kunnen gasten volgens mij echt beter, of in ieder geval ben ik er slecht in.

Zit je zelf ook op voetbal?

Ik heb nog nooit een bal aangeraakt – ik was altijd bang voor de bal. Wel heb ik op korfbal gezeten.

Merel en haar lekker-met-de-meiden-team – foto door Toto Stoffels

Ah, korfbal, de enige balsport met gemengde teams. Waarom wilde je voetballende vrouwen in je clip?

Omdat het liedje gaat over meiden-meiden, wilde ik de clip juist in een typische mannenwereld laten afspelen. Dan kom je al snel uit bij de voetbalwereld.

Ben je ook weleens jaloers op mannen, dat zij voetbal als zoiets vanzelfsprekends hebben?

Ja, wat hebben vrouwen eigenlijk? Dat gevoel van uniformiteit dat bij voetbal hoort, dat groepsgevoel, dat is wel iets wat je gewoon met je vriendengroepen kan hebben natuurlijk. Dat wilde ik ook in de video laten zien.

Word je weleens moe van de genderdiscussie?

Ik vind het gewoon leuk om het over vooroordelen te hebben. Ik ben niet actief feministisch ofzo, meer een per-ongeluk-feminist.

Je zegt: ‘Ik wil zingen wat ik wil, ik wil doen wat ik wil’. Ben jij eigenlijk Famke Louise?

Haha, ik vond die clip waarin ze flessen Fernandes op de grond gooide heel vet. Maar ik ben Famke Louise niet nee.

Ben je zelf eigenlijk een vieze vrouw?

Ja, een beetje wel ja. Ik was mijn handen nooit, en nu als het zo warm is draag ik het liefst helemaal geen ondergoed.

Ik ga nog een keer het liedje luisteren, het zit echt meteen in je hoofd – misschien wordt het wel een gigantische zomerhit.

Ja dat hoop ik. Ik heb het al een paar keer live gezongen, en meerdere keren kwamen er na afloop mensen naar me toe die vertelden dat ze een whatsappgroep hebben die ‘lekker met de meiden’ heet. Dus wie weet.