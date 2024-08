Mensen over wat ze lekkere seks vinden en hoe ze dat ontdekten

Voorlichting over seks komt meestal neer op een biologielesje waarin je een condoom over een banaan heen schuift en leert hoe je een soa of zwangerschap moet voorkomen. Vreselijk jammer natuurlijk, want seks en seksualiteit is zoveel meer dan dat. Jonge mensen gaven in een recent onderzoek al aan dat ze graag meer zouden willen weten over grenzen, relaties, lhbt en seksueel plezier.



Pedagoog en specialist seksuele opvoeding Belle Barbé vindt het aanbod van boeken over seks ook veel te beperkt, en te weinig gaan over de positieve kant van seks. Dus schreef ze een boek, Ik & Seks: een sekspositief voorlichtingsboek voor mensen tussen de 15 en 25. Deze week werd het boek gepresenteerd in Amsterdam, en ik ging erheen om de schrijver en een aantal gasten aan de tand te voelen over seks. Ik vroeg ze wanneer ze ermee begonnen, wat ze lekkere seks vinden en wat de belangrijkste les is die ze ooit leerden over seks.

Videos by VICE

Linda (24)

VICE: Hey Linda, hoe lang doe jij al aan seks?

Linda: Sinds mijn zeventiende. Of bedoel je met wie allemaal? Moet ik even in mijn lijstje in mijn telefoon kijken – volgens mij staat de teller op 63 bedpartners.

Zaten daar ook slechte vrijpartijen tussen?

Veel zelfs. Ik heb vaak gedacht: deze seks is puur genot voor de man, ik kom niet aan mijn trekken. Met meisjes had ik altijd goede seks, omdat ons genot op dezelfde plek kwam.

Wat vind jij goede seks?

Vooral harde seks, hard neuken. In mijn dagelijks leven ben ik een controlfreak, dus ik vind het heerlijk om me tijdens de seks over te geven aan mijn partner en onderdanig te zijn. Het lekkerst vind ik als ik plat op mijn buik lig, een platte doggy zeg maar.

Wat was voor jou de belangrijkste les over seks?

Ik raad iedereen aan: heb zoveel mogelijks seks. Oefening baart kunst, echt waar. Ook heb ik geleerd dat ik me als vrouw niet hoef te schamen voor mijn seksualiteit. Vroeger deed ik dat wel, ik schaamde me bijvoorbeeld dat ik niet durfde te pijpen − ik had piemelangst. Nu maak ik youtubevideo’s over seks, om meiden te leren dat je je niet hoeft te schamen voor je seksualiteit.

Laatste vraag: hoe kwam je voor het eerst in aanraking met seks?

Op mijn tiende: ik speelde seksspelletjes op spele.nl. Er was zo’n 18+-categorie, waar ik seksende animaties bekeek. Mijn biologieles over seksuele voorlichting stelde niks voor. Daar was het: voortplanting, eicellen, neuken, kind, klaar.

Deniz (35)

VICE: Deniz, wanneer was jouw eerste keer?

Deniz: Op mijn zestiende, nu negentien jaar geleden. Dat betekent dat ik al langer seks heb dan niet. Terwijl het voelde als een eeuwigheid voor ik eindelijk kon beginnen aan mijn eerste keer. Toen ik een jaar bezig was, dacht ik: joepie, ik heb al een jaar seks! Ik heb het gevierd met mijn vriendin, met hele lekkere seks.

Wat is voor jou goede seks?

Als ik begin en het ineens x-aantal minuten of uren later is en ik niet doorheb wat ik heb gedaan. Dat ik er niet over nadenk welk standje ik wil doen, maar dat het standje uit zichzelf gebeurt – dat vind ik fantastische seks.

Heb je ook ervaring met slechte seks?

Mijn eerste onenightstand, ik was negentien. Ik had dat nog nooit gedaan en dacht dat het ‘erbij hoorde.’ Het was heel geforceerd. We waren allebei heel droog, en het tongen was ook niet lekker. Na die nacht heb ik besloten: als ik een onenightstand heb, wil ik dat facking-verliefde-gevoel-voor-een-avond hebben.

Hoe kwam je voor het eerst in aanraking met seks?

Ik heb het van mijn oudere broer geleerd toen ik tien was. We zochten thumbnails op. Dat waren plaatjes met soms drie gifjes, en dat was dan porno. Ook keek ik graag naar plaatjes van vrouwen in lingerie in de Otto. Dat was geen porno, maar ik vond het supersexy.

Je bent raadslid bij GroenLinks. Mag je, als politicus, wel zo open over seks praten?

GroenLinks is een progressieve open partij, dus dat kan zeker. Tot een maand geleden zat ik ook bij de stichting SexMatters, en vorig jaar zat ik in een panel dat ging over de orgasmekloof. Ik had toen gezegd dat ik van beffen houd, maar ik wist niet dat het event werd gefilmd. De dag daarna zeiden collega’s: hey seksmaniak! Ik dacht: nee dat ben ik juist niet, noem me liever een seksliefhebber. Collega’s zeiden dat ze het leuk vonden om deze kant van me te leren kennen. Beffen is niet iets waar je over praat als je het hebt over de begroting van Amsterdam.

Belle (27), auteur van Ik & Seks

VICE: Hoi Belle, gefeliciteerd met je boek! Weet je nu alles over seks?

Belle: Nee, ik ben niet ineens een soort seksgoeroe. Dat ik weet hoe seks werkt, betekent niet dat ik het allemaal goed kan of goed doe. Ik blijf zelf ook nog in ontwikkeling.

Wanneer hoorde je voor het eerst over seks?

Ik was drie toen ik aan mijn moeder vroeg hoe een baby in een buik komt. Zij legde toen uit hoe seks werkt − ze was heel open daarin. Ik probeer dat nu ook te zijn met mijn kinderen. Mijn dochter van drie vroeg wat al die naakte mensen in mijn boek doen en ik legde uit dat ze aan het vrijen zijn. We zijn al seksuele wezens vanaf onze geboorte. Dat merk ik ook bij mijn jongste, die is nog geen jaar maar grijpt al naar haar geslachtsdeel. Als je als ouders die handen wegtrekt, is de boodschap die je meegeeft dat het verkeerd is om aan jezelf te zitten.

Weet je nog iets van de seksuele voorlichting die je kreeg op school?

We hadden een heel oud boekje, nog met de typemachine gemaakt. Het boekje was zo vaak gekopieerd dat de afbeelding van de vulva helemaal zwart was geworden. Dat vond ik doodeng: de vulva als een groot zwart gat.

Is de seks die je nu hebt anders dan toen je een tiener was?

Absoluut. Ik denk dat ik mijn lichaam mooier ben gaan vinden. Ik weet nog dat ik als tiener in bad zat met mijn vriendje en niet durfde op te staan. We hadden al seks gehad, en toch wilde ik niet dat hij mijn hele lichaam zou bekijken.

Tot slot: wat vind je lekkere seks?

Ik vind kort en krachtig lekker, zo tussen de 8 à 10 minuten. Het liefst rustige, intieme seks. En ik probeer altijd klaar te komen. Vaak gebruik ik daarvoor een vibrator.

Bradley (24)

VICE: Ha Bradley, wanneer wist jij dat seks bestond?

Bradley: Ik was acht toen ik op sekssites keek met mijn neefje. Het was meer spieken dan dat we er geil van werden. Toen mijn ouders erachter kwamen, kreeg ik een week huisarrest. Ze zeiden: “Je mag hier niet naar kijken, het is slecht!”

Heb je seksuele voorlichting op school gehad?

Daar leerde ik de basics: een condoom om een banaan doen, wat soa’s zijn en hoe het lichaam werkt.

Hoe lang heb jij al seks?

Sinds mijn achttiende. Daarvoor was ik bang om seks te hebben, ik zat nogal met mijn seksualiteit in de knoop. De eerste keer was ik vreselijk zenuwachtig. Mijn hartslag zat in mijn keel, vooral omdat het met een hetero-vriend van me was.

Wanneer denk jij: dit was echt lekkere seks!

Ik kan veel meer genieten van seks als ik een persoonlijke, intieme band met iemand heb. Daar krijg ik een euforisch gevoel van. Onenightstands draaien vaak om lust. Dat hele onpersoonlijke vind ik minder leuk: ‘nou, dankjewel, tot ziens en doei!’

Jennifer (36)

VICE: Jennifer, wat houdt een potje goede seks in voor jou?

Jennifer: Seks met een vrouw, want chickies zijn amazing. Vrouwen zijn het antwoord op alles, dus ook in seks. En ik vind het tof als je samen kunt lachen. Ik heb weleens gehad dat ik tijdens de seks van een bed afviel, of erdoorheen zakte. Ik vond het leuk dat ik toen met die persoon kon lachen, omdat ik comfortabel was.

Heb je nu andere seks dan toen je er net mee begon?

In het begin vond ik het wel leuk, maar was het meer op de man gericht. Op mijn twintigste zei iemand voor het eerst mijn naam tijdens de seks: ‘Owh Jennifer.’ Ik dacht: omg, ik heb de power, het gaat om mij, niet om hem. Er ging een wereld voor me open.

Heb je ervaring met slechte seks?

Ik kwam er snel achter dat mannen zeggen dat ze ‘een vrouw hebben geneukt.’ Toen ik dat besefte, dacht ik: ik ga het zeggen als ik de seks shit vind. Ik dacht: ik ga jou niet pijpen als jij mij niet wil beffen. Lil’ Kim heeft me daarbij geholpen: if you ain’t licking this, then you ain’t sticking this. Dat werd mijn motto.

Wanneer wist je wat seks was?

In de poppenhoek al, als ik doktertje speelde. Dat was onschuldig, maar ik wist wel wat het was. Toen ik twaalf was, wilde ik de hele dag over seks praten. Ik begreep niet waarom mensen er zo moeilijk over deden. Ik dacht: hoe moet ik het anders doen, straks?

Wat was voor jou de belangrijkste les over seks?

Communicatie is key.

Marilyn (29)

VICE: Ha Marilyn. Wanneer las of hoorde je voor het eerst over seks?

Marilyn: Op mijn achtste. Ik was met mijn moeder in de bibliotheek en ik zag een boek dat over seks ging. Dit boek wil ik, dacht ik. Na een kwartier zenuwachtig zijn, vroeg ik aan mijn moeder of ik dat boek mocht lenen. Ze zei: “Ja, maar het gaat wel over eh…” Toen zei ik dat ik dat wist, en het daarom juist graag wilden.

Wat was voor jou de belangrijke les over seks?

Ik vind het belangrijk dat ik tegen mijn vriend kan zeggen als ik geen zin heb. En vroeger schaamde ik me als ik met een vriend naar bed ging van iemand met wie ik al naar bed was geweest. Als ik nu vrijgezel zou zijn, zou ik aan dat soort dingen meer schijt hebben. Ik ben er voorstander van dat als je seks wil, je dat gewoon moet doen.

Hoe lang seks jij al?

Sinds mijn veertiende. Dat is al zolang geleden, ik weet niet meer zo goed hoe het toen was. Ik kan me vooral herinneren dat ik het heel spannend vond.

Heb je ervaring met slechte seks?

Ja. Ik heb weleens gehad dat ik een tijdje geen seks had gehad, en ik echt even moest inkomen. Als een soort dieselmotor die weer op gang moet komen.