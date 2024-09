Goedkope lenzen zorgen voor magische lichttaferelen

Wanneer lichtstralen botsen met een glazen oppervlak, dan zie je soms iets dat lijkt op het Noorderlicht. Shane Griffin zoekt dit effect in zijn foto’s op en creëert prachtige beelden van neontinten. Griffin experimenteert constant met nieuwe technologie en eigenlijk is zijn nieuwe serie Chromatic een artistiek wetenschappelijk experiment waarin hij gebruikmaakt van de oneffenheden in lenzen.

De kunstenaar raakte geïnspireerd door de goedkope glazen in zijn nieuwe bril. De intensiteit van de kleuren veranderde wanneer het licht op een andere manier door zijn bril scheen. Hij besloot daarom te gaan experimenteren met licht om te begrijpen wat voor soort oppervlakken ervoor zorgen dat licht op een bepaalde manier omgebogen wordt. “Je moet echt volledig in het concept duiken en zo veel mogelijk foto’s maken, voordat je een keuze kan maken voor die enkele beelden die echt een gevoel teweegbrengen,” vertelt hij aan The Creators Project over zijn werkwijze.

De serie Chromatic onderzoekt wat voor effect glas op licht heeft. Het breken van de lichtstraat in verschillende kleuren is een direct gevolg van de oneffenheden of gebreken van het glas. De uiteindelijke close-ups die Griffin creëert bestaan niet uit één kleur, noch zijn het regenbogen. Het zijn optische illusies die het gevolg zijn van het breken van een lichtstraal. Bekijk hieronder meer van zijn resultaten:

Op zijn Instagram zie je meer werk van Griffin.