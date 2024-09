Leren beleggen kan nu zonder je eigen geld te verliezen

Beleggen lijkt soms een duistere praktijk vol geheimen, waar je bovendien snel je spaargeld aan kunt verliezen. Maar zo hoeft het niet te zijn. Je kunt nu laagdrempelig leren beleggen met . Als je je inschrijft op de website krijg je honderdduizend euro’s (game-euro’s wel, fopgeld, maar hé!). Met dat krediet kun je aandelen en andere effecten kopen, en zo ontdekken hoe je in het echt zou presteren op de beurs.

In het spel begin je net als in het echte leven vrij simpel met beleggen. Net als in de supermarkt gooi je een serie producten in je mandje, maar dan aandelen, grondstoffen en obligaties in plaats van kaascroissants, vla en ontbijtgranen. Je kunt bijvoorbeeld beleggen in palladium, een scheikundig element dat wordt gebruikt door tandartsen. Zolang mensen suiker blijven eten zit je daar goed. Ook kun je Italiaanse staatsobligaties kopen. Maar ja, Italiaanse staatsobligaties!

Omdat het een spel is, kan je bij het beursspel met een groep tegen elkaar spelen, digitale medailles winnen en echte prijzen zoals een iPad of kaartjes voor het Rijksmuseum. Wij hebben het ING Beursspel al een end uitgespeeld, en vertellen je graag wat we hebben geleerd.

1. Beleggen is net goede tijden, slechte tijden

Als je aandeelhouder bent, ben je eigenaar van een stukje van een bedrijf. Wordt er winst gemaakt dan is die ook voor jou, wat fijn is, maar bij verlies kost het je geld. Je gaat een relatie aan met een bedrijf, en wat is er nou leuker dan een relatie waarvan de waarde in cijfers valt uit te drukken?

Aandelen heb je bij voorkeur om iets te verdienen. Money pakken kan op twee manieren: doordat je ‘dividendrendement’ krijgt uitgekeerd, dus een deel van de winst (op ING pakken we nu 1,81 procent), of doordat je je aandeel tegen een hogere prijs doorverkoopt (onze Adidas-aandelen zijn per stuk al een euro meer waard dan vorige week).

2. Beginnen met beleggen is eigenlijk heel slim en simpel

Beleggen kun je zien als een slimme aanvulling op sparen. Kreeg je in de jaren negentig nog gewoon vier volle procenten rente op je Penny-rekening, tegenwoordig is het percentage gedaald tot een schamele 0,15. Laag! Bedrijven kunnen daardoor goedkoop lenen, maar je spaarrekening is bijna even rendabel als een oude sok.

Aan beleggen zit natuurlijk wel meer risico, want je kunt je geld ook verliezen. Dat moet je er altijd bij zeggen als je het hebt over aandelen, omdat het de waarheid is. Wat dan weer meevalt is dat je helemaal niet veel geld hoeft te hebben om te kunnen beleggen: voor vijf tientjes per maand ben je al welkom op de beurs.

3. Je kunt je geld ook in een fonds stoppen

Je kunt aandelen kopen bij een bedrijf, maar ook beleggen in een fonds. Een fonds verzamelt het geld van een hoop mensen en belegt dat in verschillende bedrijven. Als je maar een klein bedrag te beleggen hebt, dan kun je via een fonds je risico’s toch flink spreiden. Als een bedrijf het dan even wat minder goed doet, dan merk je daar weinig van aan de koers van je fonds. Lekker dus! Omdat fondsen beheerd worden betaal je een beetje extra, wat ten koste gaat van je rendement, maar je steunt er ook een man of vrouw in een pak mee en die hebben ook dromen en verlangens. Ook in een fonds kun je op twee manieren geld verdienen: door uitkering van winst, of door je aandelenfonds te verkopen als de koers is gestegen.

4. Veilig beleggen doe je door de kudde te volgen met ETF’s

Wat je in het ING Beursspel zult ontdekken is dat er ook zoiets bestaat als een ETF. WTF? Juist. Zet even een wekker, want deze guy die zomaar een oude studievriend van je zus zou kunnen zijn, legt ETF’s uit met termen als ‘de markt verslaan’, ‘de benchmark volgen’ en ‘de index nabouwen’.

Beleggen in ETF’s is duidelijk een van de saaiste manieren van beleggen. Het doel is niet om anderen te verslaan, maar om de kudde te volgen. Bleh. Maar omdat tachtig procent van de ‘vechters’ op de aandelenmarkt verliest, is het volgen van de kudde niet eens zo’n slecht idee. Kies daarom ook eens voor ETF’s. Simpel, goedkoop, verstandig.

5. ING Sprinters gaan supersnel

Lees je goed in voordat je begint met Sprinters. Bij beleggen is het net als IRL verstandig om op de lange termijn te focussen. De ING (de grootste beleggingsbank van Nederland) heeft Sprinters bedacht als aanvulling op je beleggingsportefeuille. In dit filmpje wordt dat uitgelegd. Laat je niet foppen door de rustige muziek: Sprinters gaan supersnel. Bij een Sprinter hoef je maar een deel zelf in te leggen en de ING lapt de rest. Chill! En als je denkt dat je het snapt, dan kun je hier je Sprinter-diploma halen.

6. Beleggen heeft risico’s, maar biedt ook kansen

Zoals alle dingen die ‘fun’ zijn in het leven, zijn ook aan beleggen risico’s verbonden. Als aandeelhouder kun je winst pakken, wat fijn is, maar ook verlies maken. Als het met een onderneming slecht gaat, of als de economie in een dip zit, dan voel je dat in je portemonnee. Een bedrijf kan ook failliet gaan, en dan ben je alles kwijt. Voor je in het echt gaat beleggen is het dus slim om de risico’s van aandelen goed tot je te nemen.

Elke ochtend om negen uur opent de beurs en praat deze man je in het dashboard van het ING Beursspel bij over de plusjes en minnetjes. Als je goed luistert hoor je dat er weinig verschil is tussen het weerbericht, het beursnieuws, en de uitslagen van de regionale zaterdagcompetitie amateurvoetbal. Duidelijke. Ar. Ti. Cu. La. Tie en de vraag is wat het allemaal betekent.

Log in bij het ING Beursspel, sla die honderdduizend stuk en kijk hoe het loopt. Zie het als een investering in je eigen aandelenkennis.

Je kunt met leren beleggen. Het ING Beursspel kun je spelen op je smartphone of tablet, en ook op je laptop of computer.

