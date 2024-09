Leren lopen en vechten: de Muay Thai-vechters van Songkran

In dorpjes door het hele land worden festivals gehouden. De gedachte erachter is dat de mensen die geld verdienen in de steden hun geld uitgeven als ze even thuis komen in de dorpjes waar ze vandaan komen.

Tijdens Songkran worden er duizenden Muay Thai-toernooien gehouden. De regering stimuleert die gevechten en stelt er geld voor beschikbaar. Lokale gemeenten huren promotors in die vechters recruteren, een ring afhuren en scheidsrechters aanstellen. De regering zoekt daar dan sponsors bij en verkoopt kaartjes aan belangrijke mensen uit de gemeenschap. Het is de bedoeling dat er dan een relatief kleine winst wordt gedraaid, waarvan het grootste deel weer wordt teruggegeven aan de gemeenschap.

Vechters en promotors maken natuurlijk flink gebruik van deze kansen. De vechters boeken zoveel gevechten als ze kunnen en vechten die nooit helemaal op honderd procent. Al met al wordt er een week lang gevochten in april. Sommige vechters verspreiden hun gevechten netjes over de week, anderen proberen zoveel mogelijk geld te pakken en vechten wel drie keer per dag. Promotors delen hun tijd daarom zo in dat ze hun winst flink maximaliseren.

De vechters zijn allang blij dat ze zoveel geld kunnen verdienen, dus je hoort ze niet klagen over de hoeveelheid gevechten of het warme weer. Veel kinderen beginnen ook met Muay Thai tijdens Songkran. Bij een show in Surin stapte de tweejarige Man-U (Manchester United) voor het eerst de ring in. Man-U en zijn iets langere tegenstander konden nog maar net lopen, maar ze schopten elkaar al als professionals. Na een ronde van twee minuten oordeelde de scheidsrechter dat het gevecht in een gelijkspel eindigde. Man-U vierde zijn debuut daarna met een flesje melk in de schaduw.

In Kalasin sprong een jonge Amerikaan, Elijah, de ring in om te vechten tegen een lid van de koninklijke Thaise politie. De agent, Dap-A, is geen professional. Hij is 45 en pas een paar jaar bezig met Muay Thai. Dap-A begon met de sport om zijn leven een nieuwe impuls te geven en heeft pas tien gevechten achter zijn naam staan. Het gevecht tussen Dap-A en Elijah duurde vijf interessante rondes, maar uiteindelijk kreeg Dap-A de overwinning unaniem toegewezen, door zijn kalme, koele en beheerste manier van vechten.

Natuurlijk zijn gokkers ook niet weg te slaan bij de Songkrangevechten, zoals ze er altijd zijn bij gevechten in Thailand. Maar dit is niet een evenement waarbij je groot geld in moet zetten, want vechters zijn vaak ziek, moe, vermoeid en brak. Underdogs kunnen zomaar winnen van gevestigde namen en dat kan je flink wat geld kosten.

Drie dagen lang vinden er bovendien watergevechten plaats. Kinderen gooien water op mensen vanuit pick-uptrucks of vanaf de stoep. Niemand houdt het droog tijdens Songkran. Zelfs bij het halen van een bakje noodles kun je zeiknat worden, maar iedereen heeft tijdens Songkran een goed humeur.

Supermarkten verkopen plastic zakjes speciaal om mobiele telefoons droog mee te houden. Vroeger stopten Thai hun Nokia 3310 tijdens Songkran in een dichtgeknoopte condoom tegen het water.

Tussen de gevechten, het reizen en slapen door, doen de vechters tijdens Songkran mee aan de traditie van het getuigen van respect aan de ouderen, zoals sportschooleigenaren en trainers. De ceremonie is bedoeld om kwade geesten en pech te vermijden. Deelnemers worden gezegend met babypoeder, kurkuma en water. De vechters komen samen in sportscholen om de handen en voeten van hun trainers en de sportschooleigenaren te wassen.

Songkran is een mooie tijd, niet alleen voor de Muay Thai. Iedereen zit er feestelijk uit in kleurrijke shirts, kinderen verven hun haar of scheren er gekke afbeeldingen in. Families gaan samen naar lokale gevechten toe en fans van Muay Thai krijgen de kans om talenten uit Bangkok wat extra geld te zien verdienen in de provincie.

