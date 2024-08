Lesbische vrouwen over de voordelen van daten met hetzelfde geslacht

Sinds een paar maanden heb ik voor het eerst een relatie met een meisje. Ik heb het geluk dat mijn directe omgeving daar normaal op reageerde, maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend. Van sommige mensen krijg ik de vraag ‘of het niet lastig is, met een meisje’. Blijkbaar is bi- of homoseksualiteit iets problematisch voor hen, terwijl ik er juist vooral veel voordelen in zie: ik voel me op zowel emotioneel als seksueel niveau beter begrepen, en hey, best handig dat ik na een onverwachte logeerpartij gewoon iets uit haar kast kan trekken.

Scenarioschrijver Maud Wiemeijer en regisseur Valerie Bisscheroux maken momenteel de webserie ANNE+ (releasedatum nog onbekend), waarin je het leven ziet van de lesbische twintiger Anne. Afgelopen zaterdag waren de makers en de crew te gast op het jaarlijkse lhbt-filmfestival de Roze Filmdagen, en daar vertelden ze over de serie, en waarom ze deze maken: ze willen meer lesbische rolmodellen zien in media, en homoseksuele liefde niet problematiseren maar juist normaliseren.

Ik vroeg een aantal lesbische en biseksuele bezoekers van de Roze Filmdagen wat voor voordelen zij zien in het daten van hetzelfde geslacht.

Akelei (26), valt op vrouwen en mannen

Minder testosteron is een groot voordeel. Jongens hebben tijdens de seks de drift om fysieke kracht te laten zien – met meisjes hoeft dat niet, het is sneller intiem. Ook vind ik het superleuk dat ik met een vrouw heel snel de diepte in kan. Ik kan iemand op een avond ontmoeten, en dan kan het gelijk voelen alsof ik op kamp ben met die persoon. Ik maak snel een nieuwe best friend, maar dat maakt de break-up ook echt tien miljoen keer erger.

Dominique (23), valt op vrouwen

Een groot voordeel vind ik dat de lesbische scene een besloten scene is. Daardoor kom ik makkelijk in contact met andere actrices en kunstenaressen. Als ik weet van een vrouw dat ze lesbisch is, voel ik sneller een band. Het voelt het alsof we dan al dichtbij elkaar staan, zonder dat we elkaar kennen. Ik heb dat meer dan als ik een heterovrouw ontmoet.

Sofie (23), valt op vrouwen

Vrouwen zijn sympathieker dan mannen. Vrouwen zijn mooier dan mannen. Vrouwen hebben meer empathisch vermogen. Ik ben gewoon meer fan van vrouwen dan van mannen. Er is een tragisch gevecht gaande tussen mannen en vrouwen, daar kan ik me aan onttrekken als ik met vrouwen onderling ben. Ik kan dominant in bed zijn, en dan is het niet zo dat dat honderd jaar onderdrukking met zich mee sleurt.

Eline (27), valt op vrouwen en speelt Lily in Anne+

Praktische dingen zoals benen of oksels scheren is denk ik meer een ding in een heterorelatie. En met vrouwen kan ik echt alles delen, er is begrip en energie op een natuurlijke manier. Ik deel fysieke ongemakkelijkheden makkelijker en hoef me niet te schamen voor hoe ik erbij lig of voor het feit dat ik ongesteld ben. Voor een man zou ik me sneller aanpassen denk ik, mezelf eerder in een vormpje proberen te gieten.

Djamila (30), valt op mannen en vrouwen en speelt Sofie in ANNE+

Ik vind de emotionele verbintenis met vrouwen heel chill – met mannen moet ik soms langer zoeken daarnaar. Maar het kan met vrouwen af en toe ook iets té gevoelig worden, en dat vind ik dan ook strontirritant.

Hanna (25) valt op vrouwen en speelt Anne in ANNE+

Ik vind vrouwen lekker zacht, letterlijk en figuurlijk. Er is een soort vriendinnen-gevoel, wat niet zo sexy klinkt, maar ik bedoel dat je elkaar op een bepaalde manier goed begrijpt. Ik weet niet wat precies, maar er is gewoon iets wat ik spannender vind aan vrouwen – dat is natuurlijk ook de reden dat ik lesbisch ben. Dingen die vrouwelijk zijn, in eigenschappen of in gesprekken bijvoorbeeld, vind ik leuk.

Saskia (23), valt op vrouwen

Ik vind het heel fijn dat lesbisch zijn buiten de maatschappelijke genderrollen valt. Ik kan meer mezelf zijn bij vrouwen: de ene dag ben ik meer feminien, de andere meer masculien. Ik zou het benauwend vinden als ik een rol opgelegd zou krijgen, wat vaak zo is bij man-vrouwverhoudingen. Die rolverdeling is er bij vrouwen die seks met elkaar hebben ook minder, en ik vind het fijn dat je met vrouwenseks elkaars lichaam kent. Wat ik een groot vooroordeel vind, is dat mensen vaak denken dat alle lesbiennes eruitzien zoals ik.

Maud (24), valt op vrouwen en heeft ANNE+ bedacht

Ik geloof niet dat een lesbische relatie anders is dan een heterorelatie. Stereotypering, zoals dat mannen niet luisteren en vrouwen te veel praten, vind ik een beetje onzin. Elkaars kleding kunnen lenen is een leuke bijkomstigheid, maar het heeft niks te maken met een emotionele relatie. Ik val gewoon hartstikke op vrouwen.

Valerie (24), valt op vrouwen en is regisseur van ANNE+

Vrouwen zijn leuk, dus ik ben heel blij dat ik gay ben. Zelfs mijn meest openminded vrienden maken soms flauwe, stereotyperende grapjes. Daar kan ik niet tegen. Met een vrouw heb ik dat niet, omdat je elkaar begrijpt. Met mijn ex-vriendin vond ik het superchill dat we elkaars kleding konden delen – zo groeiden we nog meer naar elkaar toe, dat vond ik tof.