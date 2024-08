Let’s Eat Grandma heeft misschien het leukste liedje van deze lente uitgebracht

Twee jaar geleden was Let’s Eat Grandma een totaal andere band. De twee Britse meisjes waren toen nog maar zestien jaar oud en brachten net hun debuutalbum I, Gemini uit. Het was een indrukwekkende verzameling liedjes vol bevreemdende pop en dromerigheid, met een donker, rafelig randje. Er werd gezongen over zeedieren, paddenstoelen en mysterieuze zaken. Als je hun nieuwe muziek hoort, snap je meteen dat dit slechts het eerste hoofdstuk was van hun carrière. Rosa Walton en Jenny Hollingworth zijn nu achttien jaar oud en werken samen met producers SOPHIE, Faris Badwan (van The Horrors) en David Wrench (die je misschien kent van Frank Ocean, The xx en FKA Twigs). Hieruit is een geluid ontstaan dat gekker, gladder en meer poppy klinkt dan ooit tevoren. Begrijp me niet verkeerd: hun oude tracks zijn geweldig, maar dit is écht ongelooflijk goed.

Maar mij hoef je niet op mijn woord te geloven. Luister zelf eens naar de track It’s Not Just Me, waarvan we hieronder de videopremière hebben. De single is de opvolger van Hot Pink en Falling Into Me, twee kleurrijke liedjes waarin de plastieken synths van PC Music botsen met het pop-oeuvre van artiesten als Grimes, Lorde en Charli XCX. Alle drie de tracks komen uiteindelijk terecht op I’m All Ears, het nieuwe album van Let’s Eat Grandma dat in juni uitkomt. Maar laten we ons nog even focussen op It’s Not Just Me, wat zonder te overdrijven misschien wel het leukste liedje van deze lente is.



Op het nummer pakt het duo een mierzoete jarentachtigbeat en zingt dan dingen als: “The point is that it’s not just me, the point is you feel my company. I don’t wanna say goodbye, guess I’ll see you when my screen is vibrating.” Ken je dat gevoel dat als je net begint met iemand daten en je moet vol spanning alles nog een beetje aftasten? It’s Not Just Me is precies dat. Het is magisch. Bekijk de video hieronder.