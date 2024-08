Leukere dingen die je met je stem kunt doen dan zingen en rappen

Beste zingende en rappende mensen van de wereld, vinden jullie het ook niet een tikkeltje lui van jezelf, een beetje inspiratieloos, om iets te doen wat werkelijk iedereen kan? Oké, dus je kan ritmisch praten in een lied, of je weet wat een toonladder is. Big fucking deal. Er zijn oneindig veel dingen die je met je stem kunt doen die veel sicker zijn, dus denk maar niet dat wij ook maar een greintje respect voor je hebben omdat je toevallig Marco Borsato of Maan de Steenwinkel bent (mocht je toevallig Marco Borsato of Maan de Steenwinkel zijn en je leest dit: sorry, het was niet persoonlijk bedoeld).

Weet je wat in tegenstelling tot zingen en rappen wel extreem sick is? Het kunstige stemgebruik dat we hieronder voor je in een handig overzicht hebben gezet. Doe er wat mee.

Konnakol



In het bovenstaande filmpje zie je Subash Chandran, die op onder andere zijn eigen website de ‘King of Konnakol’ wordt genoemd. Konnakol is trommelen voor mensen. Wat je namelijk doet, is het geluid van traditionele Indiase trommels nabootsen.

Konnakol bestaat al vijfduizend jaar. Het wordt vooral gebruikt om ritmes te leren begrijpen: handig dus als je een bestaan als trommelaar ambieert. Het woord ‘konnakol’ is afkomstig uit het Tamil. ‘Koni’ betekent uitspreken en ‘kol’ betekent heersen. Met andere woorden: je bent een harde baas als je dit kan.

Jodelen





Deze jodelmeester heet Takeo Ischi. Hij verhuisde van Japan naar Duitsland en werd een van de grootste jodelaars van het land. Jodelen wordt al jaren met wisselend succes gebruikt in muziek. Met ‘al jaren’ bedoel ik sinds de prehistorie, want zo oud is de jodelkunst. Ja, ik noem het kunst. Dat niet iedereen dol is op jodelen, blijkt uit het verhaal van de Romeinse keizer Julian, die in 397 voor Christus al gillend gek werd van het gebrul van Noordelijke bergbewoners. Die bergbewoners jodelden trouwens niet omdat ze zo vrolijk waren, maar omdat het ze hielp bij het hoeden van vee. Koeien kijken namelijk net zo vreemd op als mensen wanneer er gejodel klinkt. Daarnaast werd er vaak gejodeld om andere herders gedag te zeggen. Een soort ouderwetse ‘joe, doei’, dus.



Kouji





De mannen in het bovenstaande filmpje voeren een kouji-theaterstuk op: een ruim tweeduizend jaar oude, Chinese volkskunst. Ze doen eigenlijk hetzelfde als Michael Winslow in Police Academy: geluiden nabootsen van beren, honden en vogels. Bij de echte grote kouji-meesters zijn de geluiden niet van echt te onderscheiden. Er gaan zelfs verhalen dat kouji vroeger werd gebruikt om dingen te jatten: je kon de bewakers gewoon afleiden met het geluid van een levensechte hond, terwijl jij er met een peperdure vaas uit de Ming-dynastie vandoor ging.



Eefing



https://www.youtube.com/watch?v=0QQ5pcdP40M



Eefing is beatboxen voor rednecks. Het komt uit de Appalachen, in het zuiden van de VS en klinkt tamelijk bijzonder. Het ontstond waarschijnlijk omdat mensen het leuk vonden om de geluiden van varkens en kalkoenen na te doen, wat langzaam evolueerde in iets wat lijkt op boeren laten terwijl je de hik hebt. Een beroemde eefer is Jimmie Riddle, de rechterman in het bovenstaande filmpje. Ik snap dat je nu meteen op zoek gaat naar tourdata, maar dat hoef je niet te doen: Riddle is helaas overleden in 1982.



Puirt à beul





Letterlijk betekent puirt à beul ‘tonen uit de mond’. Je spreekt het uit als ‘poorsht-uh-bee-uhl ’. Puirt à beul komt oorspronkelijk uit Schotland en het is een Keltische zangvorm die erg handig is als je wil dansen, maar niemand zijn luit heeft meegenomen. Het bovenstaande lied doet me wat denken aan het meisje met de prei. Verder is puirt à beul een prima excuus om dertig keer ‘fokkie fokkie’ te zeggen zonder dat het raar is.

Keelzang





Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Het bovenstaande filmpje is een lofzang voor Genghis Khan, je weet wel, de grootste veroveraar uit de geschiedenis van de mensheid. Hij had een harem van meer dan duizend vrouwen, waardoor naar schatting zo’n acht procent van alle Aziatische mannen Genghis’ genen hebben. Maar hij zorgde ook voor religieuze vrijheid in zijn gigantische rijk. Een veelzijdige man dus. Keelzingen doen ze overigens niet alleen in de Aziatische gebieden waar Genghis Khan de dienst uitmaakte, maar het komt ook voor in Zuid-Afrika, Lapland en bij de Inuit in Canada en Alaska.

Het is heerlijk rustgevende muziek, maar dat heeft misschien ook wel te maken met de prachtige omgeving waar de beste man van hierboven zijn lied laat horen. Ik heb me alvast ingeschreven voor een cursus paardrijden, zodat ik volgend jaar een trektocht kan maken door Mongolië op een knol.