Dit is het leven van een mannelijke OnlyFans-ster

Leander is in de veertig. Hij woont in Londen en heeft een doctoraat in neurowetenschappen. Zijn onderzoek is gepubliceerd in een belangrijk psychologisch tijdschrift en voor zijn werk reist hij de hele wereld over. Daarnaast is hij ook pornoster.

Met beide beroepen jongleren is voor sommigen misschien niet intuïtief, maar hij is lang niet de enige die seks als carrière kiest. Sinds de komst van OnlyFans in 2016 en het begin van de COVID-19-pandemie beginnen steeds meer mensen met sekswerk – een trend die alleen maar is versterkt door de crisis in de kosten van levensonderhoud.

De focus van gesprekken over sekswerk ligt vaak op vrouwen, die de meerderheid vormen van de OnlyFans-accounts en verhalen in de pers, maar zij zijn niet de enige mensen die content creëren. Uit een recent trendrapport van StudentBeans blijkt zelfs dat Gen Z-mannen in het Verenigd Koninkrijk twee keer zo vaak content op sites als OnlyFans uploaden als Gen Z-vrouwen.

Om meer te weten te komen sprak VICE met vijf mannen over hun ervaringen, hun verdiensten en wat hun advies is voor iedereen die ooit heeft overwogen om een OnlyFans-account te openen.

Foto met dank aan Leander

Leander, 41

“Ik ben acht jaar geleden begonnen met sekswerk”, legt Leander uit. “Het werd gedreven door verschillende dingen, vooral inkomen en reismogelijkheden. Maar ook om in een creatieve omgeving te zijn, die heel anders was dan het wetenschappelijke werk dat ik toen deed.”

Vandaag verdient hij meer dan hij zou doen in het gebied van neurowetenschappelijk onderzoek (dat volgens Glassdoor gemiddeld rond de 35.000 pond (40.500 euro) per jaar ligt). Hoewel het inkomen geweldig is voor degenen die een fanbase kunnen opbouwen – Leander heeft ongeveer 378.000 volgers op Twitter – zegt hij dat het stigma nog springlevend is. “Hoewel mannen en vrouwen allebei te maken hebben met druk op het lichaamsbeeld, manifesteert deze zich soms anders voor mannen. Zoals de druk om steroïden te gebruiken om een competitief en begeerlijk lichaam te behouden. Voor nieuwe sekswerkers kan het moeilijk zijn om steun en begeleiding te krijgen, vooral vanwege het sociale stigma.”

En voor jongere mensen die sekswerk gaan doen is de realiteit dat als je jezelf daar eenmaal intiem blootgeeft, dat voor altijd is. “Het is dus naïef om je voor te stellen dat je sekswerker kunt zijn zonder dat iemand erachter komt”, zegt Leander. “Als je bekend bent en vooral als je homo bent, kunnen sommige landen je toegang weigeren.”

Foto met dank aan DogBoiBailey

Bailey, 29

DogBoiBailey uit Parijs heeft een carrière opgebouwd in seks die zich richt op een specifieke niche van de BDSM-wereld. Hij maakt deel uit van de puppy play-gemeenschap – een kink die is gebaseerd op de dynamiek tussen een hond en zijn begeleider – waar hij werd uitgeroepen tot Mister Puppy France 2023. Hij is nog geen drie jaar bezig met het professioneel creëren van zijn content, maar zegt dat hij dit altijd al heeft willen doen, ook al heeft het stigma hem er ooit van weerhouden om met sekswerk te beginnen.

“Professioneel heb ik altijd al sekswerk willen doen, en mijn anonimiteit als Bailey heeft me geholpen om me vrijer te voelen,” legt hij uit. “Er hangt nog steeds een hoop stigma omheen, maar de schaamte komt pas als je jezelf laat stigmatiseren. Als een plek me daarom niet zou aannemen, dan zou ik er ook niet willen werken.”

Hij houdt nog steeds zijn baan als hotelmedewerker aan terwijl hij een OnlyFans-volgerschap opbouwt, dat nog niet op een niveau is om als zijn hoofdinkomen te kunnen dienen. Toch zegt hij dat hij een paar honderd euro per maand verdient. “Op OnlyFans verdien ik meer geld, maar JustForFans, een andere fansite, staat explicietere content toe, misschien omdat het een site is gemaakt door sekswerkers voor sekswerkers.”

“Sekswerk heeft voor mij nooit om het geld gedraaid. Maar ik wil er wel een primaire bron van inkomsten van maken. Er komen veel kosten bij kijken – zoals filmen, bewerken en reizen – en het is moeilijk als je geen resultaten ziet of geen ondersteunend netwerk hebt. Het is belangrijk om een exitstrategie te hebben voor na de porno.”

Foto met dank aan Karim

Karim, 31

“Ik heb altijd al non-expliciete content gemaakt op Instagram,” zegt Karim, een Marokkaans-Spaanse software engineer en digitale sekswerker gevestigd in Amsterdam. “Maar ik wilde buiten de gebaande paden treden en iets nieuws proberen. Dus ben ik drie maanden geleden begonnen met het delen van solo-content op OnlyFans, en dat is heel goed bevallen. In de eerste maand verdiende ik net zoveel als met mijn kantoorbaan.”

Als je bedenkt dat het gemiddelde salaris voor software engineering in onze hoofdstad zo’n 3700 euro is, dan is dat niet niks voor een paar maanden tijd, iets wat Karim toeschrijft aan experimenteren en storytelling, zoals het aannemen van een dominanter online personage dat verschilt van zijn ‘echte’ personage. “Ik zie mijn OnlyFans-persoonlijkheid als drag; ik heb een personage gecreëerd dat bepaalde delen van mijn persoonlijkheid benadrukt. Wat in het echte leven werkt en wat online werkt is vaak anders. Ik heb gemerkt dat als ik bepaalde niches verken, zoals BDSM of dominantie, dat echt aanslaat.”

Voor Karim is sekswerk een creatief proces. En hoewel het misschien niet voor altijd is, zegt hij dat het hem veel geleerd heeft voor de toekomst. “Dit werk heeft wel invloed op je mentale gezondheid. Naarmate je aanhang groeit, groeit de druk om meer te creëren en meer te doen,” legt hij uit. “Maar ik heb ook geleerd om freelancer te zijn, iets wat ik altijd al heb willen doen. Het geeft me de mogelijkheid om die mogelijkheid in mijn ingenieurswerk in te bouwen.”

Foto door fxhetx

Eddy, 27

Eddy, een 27-jarige trans man die zowel als artiest als escort voor mannen werkt, was een van de velen die aan het begin van de pandemie sekswerk ging doen. Sindsdien heeft hij bijna 300.000 volgers op X en verdient hij genoeg met zijn video’s (en de verkoop van zijn sokken en ondergoed) om zijn leven in Londen te onderhouden.

“Mijn ervaring is behoorlijk positief,” zegt hij. “Ik ben begonnen met het maken van solocontent tijdens de lockdown, maar ongeveer twee jaar geleden begon ik samen te werken met andere makers. Mijn squirting-video’s zijn erg populair. Maar op OnlyFans ben ik beperkt in wat voor soort content is toegestaan – geen pis, buitenseks of zeer ruige seks – terwijl de andere platforms over het algemeen opener zijn. Toch krijgt OnlyFans het meeste verkeer.”

“Het kan een geweldige levensstijl zijn, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt soms een dikke huid nodig, want je zet jezelf naakt op het internet en je zult op een gegeven moment vervelende reacties ontvangen. Er gaat ook veel werk in zitten. Ik denk dat sommige mensen denken dat het makkelijk is, maar je moet vastberaden zijn en je tijd goed kunnen indelen. Ik ben de regisseur, performer, filmmaker, editor, social media manager en planner.”

Foto met dank aan Chris

Chris, 39

“Ik ben begonnen met het plaatsen van solocontent op OnlyFans als bijverdienste voor mijn baan in de medische industrie,” zegt ChrisCoxxx, een hetero cis-man uit Groot-Brittannië die al drie jaar lang beeldmateriaal deelt op sites als OnlyFans en Fawnstars. “Het meeste werd gekocht door bi’s of homo’s, en ik ben ook begonnen met het maken van inhoud met vrouwelijke performers.”

Een deel van de reden dat hij het doet is het plezier – op dit moment verdient hij niet veel geld, maar hij hoopt dat dat zal veranderen. “Mijn grootste uitbetaling op OnlyFans was rond de 100 pond (115 euro), maar ik verwacht dat dat zal toenemen naarmate ik meer content maak. Ik vind het leuk, maar ik zou het waarschijnlijk niet doen als ik er geen geld mee verdien. Alles heeft een prijs – je moet het filmen, bewerken en op de markt brengen – en je moet een plan hebben.”

Gecombineeerd met het moeten omgaan met contentbeperkingen op OnlyFans en het stigma dat eraan hangt, kan het allemaal behoorlijk vermoeiend zijn. “Ik houd mijn sekswerk privé, maar als mensen erachter komen, dan komen ze erachter. Als ik mijn content zou moeten opgeven voor mijn reguliere baan, dan zou ik dat doen, want ik kan het me niet veroorloven om zonder een inkomen te zitten dat al niet genoeg is.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.