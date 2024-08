Leven van punk en kraken in Oslo

Het was het einde van de zomer in Oslo toen Mats me vroeg of ik foto’s wilde komen maken voor een klein festival in de achtertuin van een kraakpand in de wijk Gamlebyen.

Alle petities en inzamelingsacties leverden niets op en binnenkort worden de bewoners door de gemeente uit hun huis gezet. Dit festival is dus een excuus om een groot feest te geven, om zo de overgang een beetje te verzachten.

Oslo Gate 35, gerund door een tiental mensen die een kunstenaarscollectief vormen, is vaak gastheer voor voorstellingen of bijeenkomsten. Er is ook een repetitieruimte. Het is een belangrijke plek voor counterculture in de wijk.

Bane NOR, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de infrastructuur van de Noorse spoorwegen en eigenaar is van het gebouw, had het collectief toegestaan om het gebouw te gebruiken, voordat het onlangs werd leeggehaald en sneller dan verwacht terug werd opgeëist. In Gamlebyen is het niet ongewoon om lege gebouwen en huizen tegen te komen, en ook deze plek zal aan die lijst worden toegevoegd. Dat terwijl Bane NOR niet eens een concreet project lijkt te hebben om er uit te voeren. De reden van het bedrijf om het contract op te zeggen is de staat van het gebouw, dat grote werkzaamheden nodig heeft.

Mats speelt in drie hardcorepunkbands: Asinin, Assistert Sjølmord en Que Lindo. In korte tijd is hij een redelijk actief figuur geworden in de Scandinavische scene, hij organiseert evenementen en ontwerpt de meeste posters – als hij niet optreedt als een soort artistiek directeur voor andere grafische ontwerpers. Ik ken hem van het skateboarden en trok met hem op tijdens mijn drie jaar in Oslo.

Op de dag van het festival is de sfeer warm. De bewoners hebben een buffet voorbereid en er is het ene concert na het andere. In zo’n context komen mijn vaardigheden als skateboardfotograaf goed van pas: snel reageren, dicht bij de mensen komen en willekeurig op de sluiter drukken. Zoek het beslissende moment. Maar hou vooral stand en bescherm de camera tegen rondvliegende armen en benen. Op dit soort momenten geldt: hoe meer je drinkt, hoe meer je durft. Drank en sport.

De algemene sfeer is gemoedelijk, ver van het vermeende geweld waarmee de meest onwetende ons zou kunnen associëren. Dit wordt bevestigd door het feit dat er kinderen aanwezig zijn.

De volgende concerten die ik kon bijwonen werden georganiseerd in de kelders en zalen van andere kraakpanden. Deze plekken, zoals Barrikaden, Blitz of Hausmania, zijn anarcho-communistisch, worden door de stad erkend en functioneren als culturele centra. Ze worden gerund door vrijwilligers en zijn een mooi toevluchtsoord voor iedereen die een project wil opzetten dat discreet is of in de ontwerpfase zit.

