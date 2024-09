Levende legende Gary Numan over hoe hij punk liet voor wat het was en de synths omarmde

Thump was dit jaar op Moogfest niet alleen om verslag te doen, maar ook om enkele levende legendes die er rondliepen te spreken. Zo werd Gary Numan geïnterviewd door onze host DJ Lance Rock. Numan ontving tijdens het festival een Moog Innovation-award. Dat werd wel eens tijd. Met zijn band Tubeway Army en ook solo is hij baanbrekend geweest voor elektronische muziek. Al berust alles wat Gary Numan doet volgens hemzelf op louter toeval, zo vertelt hij in het gesprek. Heel toevallig stond er in de studio waar zijn band een punkalbum wilde opnemen een synthesizer, waar hij toevallig op begon te spelen. Al noemt de hele wereld hem een pionier, Gary blijft een bescheiden man.