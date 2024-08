Levendige foto’s van de wederopstanding van Puerto Rico

De bevolking van Puerto Rico is lang geteisterd door zowel natuurlijke als menselijke tegenslagen. Na te zijn getroffen door financiële ellende, een bevolkingsuittocht, wijd verspreide verslaving (gokken, alcohol, drugs) en twee natuurrampen, gaat het eiland een belangrijke periode tegemoet. De wederopbouw van Puerto Rico zal haar bevolking op elk vlak beïnvloeden, want levens worden met meer dan alleen bakstenen opgebouwd; maar hoe en tot op welke hoogte?



Ruben Natal-San Miguel, een voormalig bewoner van het eiland die daar nog steeds familie heeft wonen, maakte deze foto’s tussen 9 en 26 december 2017. Hij wilde de situatie in Puerto Rico na de ramp van orkaan Maria onderzoeken, documenteren en verzamelen. Vanwege zijn persoonlijke connectie met het eiland wilde hij zich speciaal richten op de veerkracht van Puerto Rico. Deze foto’s vangen het contrast tussen de kleurrijke schoonheid van de huizen op het eiland en de nog steeds aanwezige puinhopen. Natal-San Miguel is van plan om weer terug te gaan zodat hij het herstel van het eiland tot augustus van dit jaar kan volgen aan de hand van het maken van foto’s.

Natal-San Miguel is architect, autodidactische fotograaf, curator, schrijver, kunstverzamelaar en adviseur aan opkomende fotografen. Hij is een bekende naam in de fotowereld en heeft verschillende prijzen gewonnen, is in grote media verschenen, heeft talloze tentoonstellingen en samenwerkingen met iconen als Magnum-fotograaf Susan Meiselas. Zijn foto’s zijn in de permanente collectie van El Museo Del Barrio in New York opgenomen. Je kan zijn werk hier volgen. Beijk de foto’s van Puerto Rico hieronder:

