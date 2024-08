Daverende foto’s van een van de oudste kamelenraces ter wereld

Afgelopen januari was ik bij de kamelenrace van Wadi Zalaqa, die ieder jaar in de Egyptische woestijn op het schiereiland Sinaï wordt gehouden. Hij is maar liefst 28 kilometer lang en wordt tot een van de oudste kamelenraces ter wereld gerekend.

Kameelracen is een populaire bezigheid in het Midden-Oosten, die minstens teruggaat tot de zevende eeuw. De sport is met name geliefd in de Verenigde Arabische Emiraten en andere Golfstaten, waar racen een miljoenenbusiness is. Kamelen werden in dit gebied 3500 jaar geleden al gedomesticeerd en door bedoeïen gebruikt om door de dorre woestijn te trekken.

Tegenwoordig zijn de meeste races tussen de anderhalve en acht kilometer lang, waar kamelen met een snelheid van soms wel 65 kilometer per uur doorheen zoeven. De Wadi Zalaqa-race is echter een stuk langer, dus daar draait het meer om uithoudingsvermogen. Alle deelnemers komen uit de twee grootste bedoeïenenstammen van de Sinaï: de Tarabin uit het noorden en de Mazina uit het zuiden. Het is een vredige bijeenkomst waar tradities in ere worden gehouden en een mooie gelegenheid voor de verschillende families en stammen om samen te komen.

TWEE BEDOEÏENEN MET EEN KEFFIYEH, EEN TRADITIONELE HOOFDDOEK

In tegenstelling tot het noorden van de Sinaï, waar het lang erg instabiel is geweest en jihadistisch geweld heeft plaatsgevonden, zijn er in het zuiden nauwelijks politieke spanningen – waardoor er er ook veel toeristen op de race afkomen. Elk jaar staan bij zonsopgang een stuk of dertig jongens klaar bij de startlijn, die door hun stammen zijn uitgekozen wegens hun lichte gewicht. De kamelen waarmee ze racen zijn speciaal getraind en op strenge diëten gezet. Ze worden achtervolgd door voertuigen vol joelende fans. De prijzenpot bestaat uit een voertuig met vierwielaandrijving, een onbekende geldprijs en een jaar lang het recht om op te scheppen over je daverende kameelracevaardigheden.

BEDOEÏENEN OP HUN VOERTUIG MET VIERWIELAANDRIJVING

Er worden al tientallen jaren kinderen uit Pakistan, India en delen van Afrika naar het Midden-Oosten gesmokkeld om kameeljockeys te worden. De Verenigde Arabische Emiraten verboden het inzetten van kinderen bij kamelenraces in 2005 en vervingen minderjarige jockeys door robots. Maar volgens de non-gouvernementele organisatie Anti-Slavery International is er nog altijd bewijs dat kinderen tegen hun wil over de Perzische Golf worden gesmokkeld om op een kameel te worden gezet.

Dat is hier gelukkig niet het geval, want deze jockeys worden opgeleid door hun familie en de stamoudsten. En nadat de Mazina drie jaar op rij wisten te winnen, werden dit jaar alle drie de podiumplaatsen bezet door de Tarabin. Ze vierden hun overwinning door met geweren in de lucht te schieten.

DE RACE

RUITERS ZWEPEN DE KAMELEN OP

EEN KIND EN EEN MAN ACHTER IN EEN PICKUP-TRUCK DIE ACHTER DE KAMELEN AANRIJDT

EEN MAN VIERT DE OVERWINNING DOOR MET EEN MACHINEGEWEER IN DE LUCHT TE SCHIETEN

EEN VAN DE WINNAARS

EEN JONGE BEDOEÏEN IN TRADITIONELE KLEDIJ

