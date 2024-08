Levendige straatfotografie van de zinderende Ghanese jeugd

De fotografen Charlie Kwai, Chris Lee en Paul Storrie zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en hebben allemaal een andere stijl en aanpak als het om straatfotografie gaat. “Chris heeft een voorkeur voor ongedwongen foto’s van mensen, die zich niet bewust zijn van de camera, terwijl Paul van tevoren spreekt met de mensen en een foto maakt met toestemming. Ik probeer zelf spontane momenten te schieten met zoveel mogelijk energie,” zegt Kwai. Deze gevarieerde perspectieven maken het collectieve project van het trio, Tripod City, des te dynamischer. In het globetrotter-project worden plekken en hun mensen vastgelegd op een eerlijke en humoristische manier.

Tripod City, Gold Dust

De groep doorkruiste in 2015 het noorden van China om daar kleine steden en megasteden als Peking en Shanghai te fotograferen, en verzamelde de foto’s in een fotoboek, Made in China . Toen de tijd aanbrak voor een volgend avontuur richtten de jongens zich op iets heel anders: Ghana. De excentrieke en energieke foto’s vormen Gold Dust, een boek van Tripod City dat tegelijkertijd uitkwam met een expositie in Londen.

Fotografie Paul Storrie

“Iedereen is je vriend in Ghana,” zegt Kwai, en hij heeft gelijk. Gold Dust geeft een intiem en persoonlijk beeld van de meest individualistische jongeren uit het West-Afrikaanse land: een assortiment aan selfies aan de kust, lachende gezichten met glimmende grills en bonte straatstijlen. “In de Ghanese mode gaat het om recycling. De grootste openluchtmarkt van West-Afrika is in Kumasi, waar scheepscontainers bergen met tweedehandskleding uitladen – en het is mooi spul. Dus het is niet zo moeilijk om er goed uit te zien in Ghana, je moet alleen een beetje zoeken om een paar juweeltjes te vinden,” zegt Kwai. Maar het is het de gewaagde balans tussen de verborgen juweeltjes van de markt en de traditionele wasprints en geweven kente die echt “de levendigheid van de Ghanezen bepaalt,” voegt hij er aan toe.

Fotografie Chris Lee

Waar Tripod City ook neerstrijkt, het doel is duidelijk: “We trekken eropuit om de verbeelding te voeden en nieuwe gedachten te ontketenen, waardoor misschien jouw mening over een plek en zijn mensen verandert,” zegt Kwai.

‘Gold Dust’ is gepubliceerd door Village. Meer informatie vind je hier .

Fotografie Chris Lee

Fotografie Charlie Kwai

Fotografie Chris Lee

Fotografie Paul Storrie