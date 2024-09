Levenslessen van de Amsterdamse barvrouw die zal blijven tappen tot haar dood

Als ik Café Sientje binnenstap, is het eerste dat er op z’n plat Amsterdams naar m’n hoofd wordt geslingerd: “Je mag nog geen foto’s maken hoor, m’n haar is nog niet gedaan.” De woorden zijn afkomstig van Roelie Vontstee (beter bekend als Sientje), mede-eigenaresse van Café Sientje. Leeftijd: geheim.

Sientje staat al zeven jaar achter de bar van het café en ze is precies wat je van een Amsterdamse barvrouw verwacht: recht voor z’n raap. Het café is er één uit duizenden: de bar is versierd met rood fluweel en ook de porseleinen engelen en paarden ontbreken niet.

Videos by VICE

Jan Boeree, haar zaken- en partner zonder seks (zoals ze zelf zegt), komt binnen en begint Sientjes haar te krullen: “Dat doet-ie elke avond. Ik ben soms weleens bang dat het er van ellende afvalt. Bijna alle vrouwen die hier komen doen dat hoor – bussen haarlak gaan erin. Sommigen gaan ook naar de kapper voor ze hier komen. Typische Sientje-kapsels.”

Lees verder op Munchies.