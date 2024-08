Leverstoten en leren rokken: foto’s van de World Fighting League

Het enige dat ontbrak was een leren ketting met stekels om zijn nek. Verder had Melvin Manhoef zondagavond alle ingrediënten in huis om zijn kickbokscarrière in stijl af te sluiten: een leren gladiatorenrok om zijn heupen, Mike Passenier in zijn hoek en Remy Bonjasky in de hoek tegenover hem.

Dat Manhoef de hoofdpartij verrassend won van Bonjasky was tof, maar het waren zondagavond vooral de jonge honden die de show stalen bij de World Fighting League Final 16 in Topsportcentrum Almere. Vooral de partij tussen Tarik Khbabez en de Fransman Nordine Maheidinne werd een flinke beukpartij, waarin de Hagenaar uiteindelijk overtuigend won.

Alle foto’s door David Meulenbeld.

Na afloop zei Khbabez – met een fysiek als een sloopkogel en een stem als een engeltje – dat hij ook Manhoef of Bonjasky zou kunnen pakken. Die grote mond viel goed in de zaal. Het publiek ging daarna ook goed los toen Murat Aygun aan zijn partij tegen Henriques Zowa begon. Op de hoofdtribune zaten een stuk of vijftig fanatieke Turken die de leerling van Peter Aerts toezongen.

De kickbokssport wacht al een tijd op nieuwe helden in het zwaargewicht. Er wordt vaak met weemoed teruggekeken naar de tijd van de K-1, maar als de WFL zondagavond iets heeft aangetoond, is het dat die tijd definitief voorbij is. De nieuwe generatie staat klaar om de boel over te nemen.

