Lewsberg en Venus Tropicaux gingen samen op tour, en wat er toen gebeurde…

De bands Lewsberg en Venus Tropicaux hebben iets gemeen. Ze komen allebei uit Rotterdam en ze hebben een bassist die Shalita heet. Dat laatste is geen toeval – Shalita Dietrich zit gewoon in twee bands. Begin deze maand gingen ze met z’n allen gezellig samen touren door Engeland. We gaven allebei de bands een wegwerpcamera mee, en door de resulterende foto’s zou je haast het idee krijgen dat ze gewoon lekker vakantie aan het vieren waren. Het ziet er in elk geval erg gemoedelijk uit. Maar omdat schijn nog weleens de neiging heeft om te bedriegen, belde ik even met Shalita om te vragen of het echt allemaal zo vredig was.

Noisey: Hey Shalita! Je was op tour met twee bands. Moest je dan ook steeds twee keer optreden op een avond?

Shalita Dietrich: Ja!

Is dat niet vreselijk? Het lijkt mij vreselijk.

Nou, nee. Ik dacht dat het vreselijk zou zijn, want ik had van tevoren ook al last van m’n armen, maar het was eigenlijk een hele chille tour. Ik werd er helemaal zen van.

Toch een soort vakantie, dan.

Ja, eigenlijk wel. Wel een werkvakantie, hoor. We moesten veel reizen. Maar je bent in elk geval even uit de dagelijkse sleur.

Je zult er wel rijk van zijn geworden, van dat optreden met twee bands tegelijk.

Nee, helaas. Al het geld gaat naar de band.

Flauw. Was het wel leuk? Vertel anders gewoon eens wat.

Nou, het optreden in Londen was verschrikkelijk. Daar speelden we op een woensdag met Lewsberg in een pub. We kregen allemaal maar twee biertjes per persoon, tijdens het optreden viel de stroom uit en tot overmaat van ramp brak ik een snaar. Ik had nog gezegd: “Ik moet een reservebasgitaar mee,” maar die lag in de andere auto. De key is dus: altijd naar jezelf luisteren. Of naar mij, als je iemand anders bent.

En wat was de leukste show?

Die in Oxford. Daar speelden we in The Library Pub met nog twee andere bands waarvan ik de naam vergeten ben. Het optreden in Liverpool was ook heel leuk.

Waarom?

Nou, ze waren daar gastvrij. In Engeland kunnen ze nog weleens onaardig zijn, maar deze promoter was erg aardig. We kregen in elk geval te eten.

Jullie waren zes dagen in Engeland, dus je hebt lekker zes keer een Engels ontbijt gegeten met bonen en zo’n eng worstje.

Never. Ik zou dat nooit eten, ik eet altijd gezond. Ik ben wel aangekomen tijdens de tour. Hm, misschien heb ik toch niet zo heel gezond gegeten. Arie is afgevallen, omdat-ie nog slechter at dan ik.

Heb je nog iets geleerd tijdens de tour? Iets nieuws?

Dat je gewoon je shit van thuis achter moet laten. Dat werkt heel goed. Maak je geen zorgen. En dat je altijd een extra basgitaar mee moet nemen.

Ik noteer het. Weet je nog een leuke mop?

Ik haat moppen.

Oké, is goed Moppersmurf.

