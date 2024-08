Lezers vertellen over hun rampzalige eerste date

Restaurants lijken een goede plek voor een eerste afspraakje. Een restaurant is vaak intiem, gezellig, en meestal wordt er alcohol geserveerd. Maar, zoals iedereen die wel eens een eerste date heeft gehad weet: zelfs de meest doordachte plannen kunnen helemaal in duigen vallen.

Die persoon van Hinge met wie je al weken praat blijkt bijvoorbeeld een smakkende eter, of iemand die nauwelijks fooi geeft, of het type dat obers als vuil behandelt. Wat ze eten, en hoe ze dat eten, kan veel invloed hebben op het wel of niet plaatsvinden van een volgende date.

Videos by VICE

Ik had ooit een afspraakje met een jongen van Tinder. We spraken af om te dineren in het donker, waar je eet in totale duisternis. In de loop van de avond, zonder waarschuwing of instemming van mijn kant, dacht hij dat het een goed idee was om mijn vingers af te likken. Er kwam geen tweede date.

Wetende dat ik niet de enige kan zijn die rampzalige etentjes heeft overleefd, besloten we onze volgers op Instagram te vragen om een paar van hun rampzalige eerste dates met ons te delen.

Een van de meest omstreden kwesties bij een afspraakje in een restaurant is uiteraard geld. “Een vriendin had een afspraakje met een meisje dat, toen het tijd was om te betalen, uitrekende hoeveel iedereen had gegeten van het eten dat we hadden gedeeld,” vertelt Alice Bianchi (33). “Het meisje zei: ‘Ik heb alleen wijn en het dessert gehad. Kun jij driekwart van de rekening betalen en dan betaal ik de rest?’”

Een keer ging ik iets drinken met een kerel die vastbesloten was de rekening van de vier biertjes die we hadden gedronken, te delen. Het probleem was dat de pinautomaat van de bar niet werkte en ik geen contant geld op zak had. In plaats van de rekening te betalen en mij later te vragen mijn deel terug te betalen, zei hij: “Waarom laat je je ID niet achter bij de bar en kom je morgen terug om het te betalen?” De rekening was 8 euro.

Uit gesprekken met mensen over dit onderwerp blijkt dat het probleem zelden een totaal gebrek aan geld is. Het gaat eerder om zuinige mensen die geobsedeerd zijn door geld, zelfs als zij degenen waren die voorstelden om die nieuwe dure plek met kleine gerechten en natuurwijn uit te proberen waar heel Instagram gegeten lijkt te hebben.

Die onwil om zaken eerlijk te regelen, om nog maar te zwijgen over oprechte vrijgevigheid, zegt veel over het soort relatie waarin je terecht zou kunnen komen als de eerste date voorbij is. Oja, en wie wat betaalt heeft niets te maken met gender, het gaat over intentie en beleefdheid.

Maar voordat de rekening komt, kan er een andere mogelijk netelige kwestie spelen: tafelmanieren.

Goede manieren kunnen het verschil betekenen tussen genieten van een date en het uitzitten ervan. Als het op dineer-etiquette aankomt, zijn sommigen onder ons veeleisender dan anderen.

“Ik vind het niet fijn als mensen uien of knoflook eten. Ik hou er ook niet van als mensen zo hard op hun soep blazen dat hun adem mij bereikt. En mensen die met hun mond open kauwen vind ik vies. Ik hou ook niet van mensen die luid boeren,” zegt de 27-jarige Juicy Onugha. En daar houdt het niet op. “Ik kan niet tegen mensen die zweterig of vies worden als ze eten,” voegt ze eraan toe. “Of mensen die een tandenstoker gebruiken en dan hun vangst onderzoeken.”

Het is ironisch dat Onugha’s lijst me het zweet doet uitbreken. Ik eet niet echt netjes, en ben hierover regelmatig door partners geplaagd. Ik ben zelfs meer dan eens bekritiseerd omdat ik niet in staat lijk te zijn een maaltijd te eten zonder overal saus te morsen.

Gelukkig is niet iedereen zo strikt als Onugha als het gaat om het naleven van tafelmanieren. “Ik vind mensen leuk die graag experimenteren met het menu en misschien zelfs hun eten delen. Over het algemeen hou ik van mensen die niet te gespannen zijn aan tafel en die bijvoorbeeld hun bord afvegen met een stuk brood,” zegt Alberto Marozzi (28). “En ik hou van mensen die commentaar geven op wat ze eten. Ik vind dates leuk die zeggen hoe goed de wijn is en hoe lekker hun gehaktballen zijn.”

Misschien is het belangrijkste wat je over iemand te weten kunt komen – terwijl je pasta verorbert en een glas drinkt van de op één na goedkoopste rode wijn op de kaart – wel hoe jouw date het horeca personeel behandelt. Victoria Small, een 31-jarige schrijfster, herinnert zich een rampzalig eerste afspraakje in Londen. “Hij griste borden uit de handen van de obers, onderbrak hun beschrijvingen van gerechten en drong er zelfs op aan dat ze zich moesten haasten om hem te bedienen.”

Haar date was niet alleen onbeleefd, hij loog ook. “Hij had een pizzeria voorgesteld en ik had hem gevraagd of ze iets anders serveerden dan Napolitaanse pizza, waar ik niet van hou. Hij zei ja, maar toen we arriveerden was het duidelijk dat ze dat niet serveerden – en hij stond er zelfs op dat ik het moest proberen.”

Een ober had opgemerkt dat het niet zo goed ging met de date en hij probeerde een crisis te voorkomen. “Hij bleef naar de tafel komen met een excuus om te zien of alles ok was met me. Mijn date viel uit tegen hem: ‘Zie je niet dat we op een date zijn? Als je haar wilt versieren, doe dat dan niet in mijn tijd.’ Hij was echt geen aardig persoon.”

Voor sommige mensen op een eerste date is de sleutel tot een geslaagde eetafspraak – behalve sportief te zijn over de rekening, de gemorste saus tot een minimum te beperken en gewoon geen eikel te zijn tegen de mensen wiens baan het is je eten te serveren – ervoor zorgen dat je op gelijke voet staat.

“Een jongen nam me eens mee naar een familie-pizzeria. Hij kende iedereen – degenen die er werkten, degenen die er kookten – en ik voelde me hierdoor ongemakkelijk,” zegt Davide Puca, 32 jaar . “Hij dacht dat als hij me meenam naar een plek die hij kende, dat dat hem belangrijk zou laten voelen en lijken. Maar het had het tegenovergestelde effect.”

Khris Pagaspas, 27 jaar, werkt als barvrouw in Milaan. Ze heeft veel stelletjes geobserveerd op hun eerste afspraakje. “Er zitten veel betweters tussen, mensen die elke cocktail kennen en er cool over doen,” zegt ze. “Dan zijn er ook de zogenaamde geheelonthouders, die geen alcohol drinken omdat ze bang zijn dat hun ware persoonlijkheid naar buiten zal komen als ze zich een beetje laten gaan.”

Pagaspas denkt dat een oogje houden op het aantal drankjes dat een stel bestelt, eigenlijk de eenvoudigste manier is om te zien of een afspraakje een succes is of niet. “Mensen die zich verliezen in een gesprek, leren elkaar echt kennen. Ze doen er een eeuwigheid over om drank te bestellen – en raken hun cocktails nauwelijks aan.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op VICE Italy.