LHBT’ers worden nog altijd belabberd vertegenwoordigd in Hollywood

Ondanks het baanbrekende succes van Moonlight, worstelt Hollywood nog steeds met de representatie van lhbt-karakters in grote Hollywoodfilms. Volgens de jaarlijkse index van de Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), was er in 2016 in minder dan 20% van de grote films ruimte voor een lhbt-karakter.

Hoewel het percentage lhbt’ers iets hoger ligt dan in 2015, wel 1 procent om precies te zijn, wil GLAAD duidelijk maken dat dit niet genoeg is.

“Als de filmwereld relevant wil blijven en een publiek wil blijven boeien dat meer entertainmentopties heeft dan ooit tevoren, dan is het tijd dat de industrie een flinke inhaalslag maakt wat betreft de representatie van alle diversiteit in dit land,” schreef GLAAD-president Sarah Kate Ellis in een statement.

GLAAD heeft 125 films onderzocht van zeven van de grootste filmstudio’s – Universal, 20th Century Fox, Lionsgate, Paramount, Sony, Walt Disney, en Warner Brothers – voor dit onderzoek. In slechts 23 van die films waren lhbt’ers te zien, en de helft daarvan was nog niet eens een minuut in beeld.

Homo’s blijven de best vertegenwoordigde lhbt-groep; in 83% van de films met lhbt-rollen kwamen homoseksuele mannen voor. Lesbische vrouwen – die lange tijd onzichtbaar bleven in Hollywood – kwamen in slechts 35% van de films met lhbt-karakters voor, wat echter wel een toename van 12% is ten opzichte van 2015.

Slechts één transgenderkarakter schopte het tot het grote doek in die 125 films, en net als in 2015 ‘puur ter ondersteuning van een grap,’ volgens het onderzoek.

Moonlight won de Oscar voor Best Picture, en was tegelijkertijd een van de weinige grote films waarin niet-witte lhbt-karakters verschenen. Vorig jaar bestond slechts 20% van de lhbt-karakters uit minderheden, tegenover de 25,5% in 2015.

Ellis vertelde aan Variety dat het gebrek aan lhbt-personages in een film directe consequenties heeft voor de echte wereld. Hollywoodfilms verschijnen ten slotte overal, ook in landen als India, waar homoseksuele handelingen als strafbaar feit gezien worden.

“De filmwereld heeft de macht om ervoor te zorgen dat lhbt’ers zichzelf ook terugzien op het grote doek en in de media. Representatie, en dan vooral in films die over heel de wereld bekeken worden, kan vastgeroeste denkbeelden veranderen,” aldus Ellis. “Dat is waarom dit zo belangrijk is.”