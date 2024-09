The British Masters is een serie waarin onze Britse collega’s van Noisey de kopstukken uit hun muziekgeschiedenis interviewen. Neem bijvoorbeeld Johnny Marr, Dizzee Rascal of John Lydon van Sex Pistols. Stuk voor stuk delen ze enorme wijsheden voor jouw kijkplezier. Deze keer gaat host John Doran langs bij Liam Gallagher. Misschien kun je je een beetje voorstellen hoe een gesprek met de onofficiële uitvinder van ongecensureerde shit kan gaan, maar misschien ook niet, dus bekijk het hieronder.