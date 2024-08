Liam Gallagher vroeg iemand om aardappels te schillen tijdens een optreden

Liam Gallagher heeft een lange geschiedenis met aardappels. Er was een periode waarin hij zijn broer constant aardappel noemde. Het is een absurd iets om mee te schelden, en daarom is het ook zo geniaal. We maakten eerder dit jaar een filmpje met Liam, waarin we hem vroegen hoe hij zijn aardappels kookt. Hierop gaf hij het onvergetelijke antwoord:

“Schillen, koken, en dan in de fucking oven. Tot ze krokant zijn. Ik zat in een band met een stel aardappels.”

De beste man houdt dus van aardappels. Gisteren vroeg hij op Twitter of er iemand was die “wat piepers kan schillen op het podium v’navond tijdens optreden. Show in Bethnal Green moet schiller hebben.” Dit was natuurlijk een reactie op zijn broer, die onlangs gevraagd had of iemand de schaar kon spelen op een podium.

In elk geval kreeg Liam wat hij wilde: er kwam iemand opdagen met een zak aardappelen om te schillen tijdens de show.



Wow! Dit is subversief, complex, artistiek. Bedankt, aardappelschiller. Bedankt voor alles.