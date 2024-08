Libanese activisten gebruiken religieuze tattoos als tekens van protest

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE France

Fotograaf Hassan Ammar vertrok in 2003 uit Libanon. Twaalf jaar later keerde hij terug naar de hoofdstad Beiroet, en zag hij hoe demonstranten de wegen blokkeerden uit protest tegen de regering. Ammar besefte dat de cultuur in de tussentijd erg was veranderd. “Ik merkte ook dat veel mensen religieuze tatoeages hadden,” vertelt hij. “Toen ik de stad in 2003 verliet, waren die nergens te zien.”

Tijdens zijn reis door het zuiden van Beiroet fotografeerde Ammar veel jonge mensen met tatoeages van sjiitische tekens. Hij legde ook mensen vast die een eerbetoon op hun lichaam droegen aan Hassan Nasrallah, de leider van de Hezbollah-beweging. Veel van hen waren zelf niet zozeer religieus, maar geïnspireerd geraakt door de voortdurende politieke bewegingen in het land.

“In een tattoostudio ontmoette ik iemand die geen praktiserend moslim was, maar toch een tatoeage liet zetten van het gezicht van imam Ali omdat er een aantal heilige islamitische gebouwen waren aangevallen,” vertelt Ammar. Imam Ali was de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. Veel sjiitische moslims geloven dan ook dat hij de opvolger van profeet Mohammed zou zijn.

Ammar zag tijdens zijn reis hoe Hezbollah-strijders en gewone burgers massaal dezelfde tattooshops binnenliepen om soortgelijke tatoeages te nemen. Naast de portretten van imam Ali lieten veell van hen ook het nummer 313 op hun lichaam zetten. Dit nummer is een verwijzing naar de 313 sjiitische strijders die zich, volgens sommigen, op een dag zullen aansluiten bij de toekomstige profeet Mahdi, in zijn missie om de wereld te redden van onderdrukking.

Hoewel de religieuze autoriteiten van Libanon de tatoeages sterk afkeuren, denkt Hassan dat mensen er alsnog voor zullen blijven kiezen om onder de naald te gaan. Voor hen is het namelijk een belangrijke manier geworden om openlijk hun solidariteit met de gemeenschap te uiten, en een band met elkaar te scheppen. “Ik sprak ook een politieagent die een portret van imam Ali op zijn borst had,” zegt Ammar. “Hij zei dat de vrouwen er dol op zijn.”

‘C’est Beyrouth,’ de volledige fotoserie van Hassan Ammar, is tot 28 juli te zien in het Institut des Cultures d’Islam in Parijs. Scroll naar beneden voor een voorproefje van de serie.

Ali, 22, poseert met een tatoeage van Imam Ali.

Ali Hussein Nasreddine, 50, met een tatoeage van Imam Abbas, de zoon van Imam Ali.

Alodi Issa, 22, neemt een tatoeage in een parlour in south Beirut.

Zulfiqar, 30.