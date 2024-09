Lichtinstallaties waarvan je uit je pan wil gaan

Dansende lichtstralen in de vorm van draaikolken, lichttunnels, instrumenten en andere vreemde vormen – dat moet het werk van teamLab zijn. Het Japanse kunstcollectief staat bekend om bijzondere technologische installaties, zoals een rijstveld van licht en een kamer vol magnetische velden. Deze keer gaat het om negen immense lichtinstallaties die ze bouwden voor een kunstfestival in Tokio deze zomer .



Elke installatie bestaat uit rechte lichtstralen die uit sterke theaterlampen komen. Ze worden zo geprogrammeerd dat er verschillende immense figuren ontstaan. Zo bestaat Light Cave uit twaalf kolommen van lampen waarmee een groot dak van licht ontstaat, waar bezoekers onder kunnen feesten. Carry in the Sun en Throw in the Moon is het antwoord van teamLab op de discobal, met tientallen lichten die doorzichtige ballen doen trillen, in plaats van een enkele bal die licht weerspiegelt. The Light Chords merkt zelfs wanneer iemand het licht aanraakt en antwoordt hierop met een geluidje, waardoor de hele ruimte in één groot muziekinstrument veranderd.

De tentoonstelling Jungle and Future Park zal in Tokio te zien zijn van 28 juli tot 10 september in het Shibuya Hikarie, dat zijn vijf jarig jubileum viert. Bekijk alle shows hieronder.

Light Vortex

Crows are Chased and the Chasing Crows are Destined to be Chased as well, Life on Collision – 1 Crow where 3 Light Rays Cross

Light Chords

Carry in the Sun

Light Shell

Throw in the Moon

Check de website van teamLab voor meer van hun werk.