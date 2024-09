Lichtkunst die het noorderlicht binnen laat schijnen

De antieke lichtsculpturen van Thomas Wilfred staan opnieuw in de schijnwerpers. Vanaf het begin van de twintigste eeuw maakte de Deense kunstenaar kleurrijke en bewegende projecties van natuurlijke fenomenen. Hij gebruikte daarvoor een techniek genaamd ‘lumia’ om mechanische sculpturen te maken die de magie van het noorderlicht naar binnen haalden. Zijn kunst is inmiddels antiek, maar Yale University heeft ter ere van de lichtkunstenaar een aantal van zijn werken opnieuw tentoongesteld.

Thomas Wilfred, elektrische en verlichtingselementen en een matglazen scherm in een eikenhouten kast, omstreeks 1965. Beeld: Rebecca Vera-Martinez

Thomas Wilfred, Unit #86, elektrische en verlichtingselementen en een matglazen scherm in een eikenhouten kast, 1930.

Thomas Wilfred bij versie “E” van zijn Clavilux, omstreeks 1924.

Wilfred wordt nog altijd gezien als een pionier van de lichtkunst en zijn werk was behoorlijk revolutionair. Lumia Suite, Opus 158 is daar een goed voorbeeld van . In de houten kast zitten projectieschermen en reflectoren, die samen een soort lichtshow laten zien die doet denken aan het noorderlicht. Het apparaat werd in 1963 in opdracht van het MoMa gemaakt, waar het zo’n 16 jaar te zien was. Bijna veertig jaar later wordt het kunstwerk nu voor eerst weer tentoongesteld.



Thomas Wilfred, Study in Depth, 1959.

Thomas Wilfred, Lumia Suite, 1964.

“De analoge vorm van de lichtkunst wordt nieuw leven ingeblazen,” legt Keeley Orgeman uit, de curator van de tentoonstelling. “Maar het is nog altijd een ervaring die bij de bezoekers zal blijven hangen. Lumia bestaat uit bijzondere composities en bewegende patronen die voort blijven duren. Ze kunnen bij iedereen een ander gevoel aanwakkeren. Iedereen ziet er iets anders in. Of dat nu de ruimte, het noorderlicht of een psychedelische lichtshow is. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer het werk je opslokt.”



