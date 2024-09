Lido is de Noorse Justin Bieber die nu geniale future beats maakt

Beeld door Patrick Ebu-Mordi​



Lido’s muziek is onvoorspelbaar, belachelijk gelaagd en vergt veel aandacht als luisteraar. Zelf noemt hij het ‘ondansbare dansmuziek’, ik noem zijn liedjes buitengewoon fascinerend en verslavend. Het is een soort r&b en pop, maar dan op steroïden en gemaakt door een muzikaal wonderkind dat zijn creatieve fantasieën volledig de vrije loop laat. Aanstaande vrijdag komt zijn debuutalbum Everything uit en de verwachtingen zijn hooggespannen.

Als ik bij hem aanschuif voor een interview, valt het me op hoe ontspannen hij is voor een debuterende artiest. Het gemak waarmee de 23-jarige producer antwoorden formuleert verklapt dat hij al ontelbaar veel interviews en mediaoptredens heeft gehad. Lido staat nu vooral bekend om zijn ingenieuze future beats-achtige creaties met gospel, jazz en r&b-invloeden, maar wat je misschien niet weet, is dat hij in zijn thuisland Noorwegen al een hele carrière als Justin Bieber-achtige popster achter de rug heeft.

Op zijn tweede krijgt Peder Losnegård – zoals Lido in het echt heet – zijn eerste drumstel. Hij is er goed in. Op een gegeven moment begint hij ook piano te spelen en te zingen, en als piepjonge muzikale alleskunner doet hij mee aan allerlei talentenshows op tv. Dat valt in de smaak bij het Noorse publiek en zo ontstaat de popster LidoLido. “Het was echt een hele rare periode in mijn leven,” vertelt hij, terwijl hij een slok neemt van een detoxsapje. “Ik probeerde aan de ene kant muziek te maken die mensen tof zouden vinden, aan de andere kant was ik opgegroeid met gospel en r&b en die invloeden wilde ik gebruiken. Dat werkte niet altijd even goed in een klein land als Noorwegen.”

Hij praat bescheiden over zijn prestaties als kindster, maar hij scoorde in eigen land talloze nummer één hits, trad regelmatig op voor duizenden mensen, tienermeisjes gilden bij zijn shows en hij opende voor wereldsterren als Beyoncé en Rihanna. Al met al was zijn carrière iets waar veel jonge artiesten alleen van kunnen dromen. Toch besloot hij op zijn achttiende alles achter zich te laten om te gaan experimenteren met muziekstijlen die hij tof vond. “Ik twijfelde natuurlijk, iedereen aan wie ik advies vroeg verklaarde me voor gek. We waren een goed geoliede machine, we verdienden aardig wat geld en juist op dat moment besloot ik ermee te kappen.”

“Ik hecht dus niet per se veel waarde aan dat leventje,” gaat hij verder. “Het gaat mij om de belangrijke momenten, niet om ‘grote’ momenten. Als ik terugdenk aan die periode, denk ik aan die ene nacht toen ik om vier uur ’s ochtends een snare precies goed kreeg, niet aan die keer dat ik Beyoncé ontmoette. Ik wil mezelf op muzikaal gebied uitdagen. Het klinkt cliché, maar het is zo. Ik kan er niet tegen om beperkt te worden in wat ik doe. Als dat toch dreigt te gebeuren, ben ik meteen weg.”

Dat Lido buiten de gebaande wegen opereert, is te merken aan de stappen die hij na zijn popcarrière nam. Hij maakte een hele rits soundcloudpagina’s aan en gooide er de meest uiteenlopende muziek op. Sommige accounts stierven een stille dood, andere, zoals Trippy Turtle (waarmee hij Jersey Club maakte), kregen bekendheid. Na een hoop geëxperimenteer concentreert de jonge producer zich nu vooral op één ding: het Lido-project. “Alles wat ik tot nu toe heb gemaakt had een formule, maar Lido heeft dat niet. Volgens mij hoor je dat ook altijd terug in wat ik uitbreng. Het kan een pianoballad, een jazzremix van een bekend liedje of een van de meest explosieve future bass-liedjes ooit zijn. Daarnaast verander ik binnen liedjes ook nog vaak van tempo en stijl. Ik denk dat mijn fans mijn muziek blijven volgen, want je weet gewoon echt niet wat het volgende is dat ik ga uitbrengen.”

Dat Lido als geen ander afgezaagde dingen origineel kan inpakken geldt niet alleen voor de geluiden die hij produceert, maar ook voor de thema’s die hij aansnijdt. Zo draait het op zijn debuutalbum allemaal om liefdesverdriet. “Ik weet dat het cliché is, maar daar lag juist de uitdaging om het anders te doen. Veel muziek over het einde van een relatie is simpelweg boos of droevig. Ik probeer de nuances in die emoties te vinden en dat vervolgens te vertalen naar geluid. Zo gaat de track Murder over de breuk zelf, een moment waarop je alle emoties tegelijk voelt. Ik heb met verschillende arrangementen en tempo’s die emoties geprobeerd te vangen. Ik heb ook een nummer over eenzaamheid dat bijna alleen uit drums bestaat. Dat moest minimalistisch zijn, niet droevig.”

Lido zingt doorgaans alles zelf in op zijn eigen nummers, maar voor Everything heeft hij wat gastzangers ingezet, met als opvallendste naam Jayden Smith. “Ik probeerde alle vocalisten op de plaat te behandelen als acteurs. Ik gaf ze een rol die in meerdere tracks kon terugkomen, zoals Jayden, die de hoofdrol heeft. Anderen kregen een piepkleine rol en hoor je maar een paar seconden. Everything is een soort film. Dat klinkt misschien vaag, maar als je het album hoort, begrijp je precies wat ik bedoel.”

Update: Everything is inmiddels uit en hieronder te beluisteren.

