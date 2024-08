Liefde, leguanen en levenslessen: Gino Pietermaai in gesprek met Fresku

Het bestaan, het werk en de legende van Gino Pietermaai is nooit volledig erkend. “Gewoon een dom typetje van Wendy van Dijk,” schreeuwt de een. “Zonder Teemong had hij nooit het levenslicht gezien,” briest de ander. Bergen stront en negativiteit worden over hem leeggestort, en een persoon zonder mening over hem moet nog worden gevonden. De enige die hier niet onder lijkt te bezwijken is Gino zelf.

We besloten hem tegenover Fresku te zetten, die om onverklaarbare redenen consequent met hem in één adem genoemd wordt. De twee gingen eens goed in gesprek over het leven, het trainen van leguanen en de perfecte vrouw. Uiteindelijk worden we daar namelijk allemaal beter van. Bekijk het hieronder.

