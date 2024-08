Kaodili en Kaya stortten zich volledig op hun relatie, ook al hadden ze liefdesverdriet

In de serie Open en Bloot gaat VICE met jonge singles en koppels – allemaal met een eigen verhaal over hoe ze intimiteit en opwinding ervaren – in gesprek over hun liefdes- en seksleven. Ook gaan ze letterlijk uit de kleren voor een portret, gemaakt door naaktfotograaf Jonnah Bron.

In deze editie spreken we Kaodili (20) en Kaya (21) over hoe het is om na een gebroken hart weer aan een nieuwe relatie te beginnen, over waarom bloedeerlijk zijn de sleutel is tot goeie seks en over matige seksuele voorlichting op school.

Kaodili (links) en Kaya (rechts)

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Kaya: Vijf jaar geleden zijn we elkaar tegengekomen in Nijmegen, waar we allebei promotors waren voor een feest. We hebben elkaar toen toegevoegd op Instagram, maar we zijn pas een jaar geleden met elkaar gaan praten. Uiteindelijk besloten we om samen te gaan chillen. De sfeer werd meteen erg flirterig.

Kaodili: Dat was eigenlijk totaal niet de bedoeling. We wilden vooral afspreken als vrienden.

Kaya: Ik had het ook niet zien aankomen. Kaodili had toen net een hele rant gezet in haar stories, over dat ze het zo kut vond dat je “nooit gewoon vrienden kan zijn met je queer vrienden, het moet altijd meer zijn.” Ik heb toen maar een stapje terug gedaan.

Kaodili: Uiteindelijk was ik degene die het initiatief nam. Nu zijn we tien maanden samen.

Wat trok jou over de streep?

Kaodili: Ze gaf me gewoon een goed gevoel over mezelf. We kunnen goed grappen maken en als ik bij haar thuis was, dan zorgde ze zo goed voor me. Ze is adorable en zo liefdevol. Ze geeft zoveel bevestiging. Dat heb ik in mijn vorige relaties nooit gehad. Ik heb haar zo vaak gezegd: je bent alles wat ik ooit heb gewenst.

Kaya: Voor mij klopte alles. Het ging vanzelf. In het begin was ik wel nog wat voorzichtig, want ik was eigenlijk niet op zoek naar een relatie. Ik was nog verdrietig over iets wat een paar maanden eerder was gebeurd. Ik vond toen iemand heel erg leuk, en het ging heel snel. Ik dacht: deze klik krijg je maar één keer in je leven. Later bleek dat die gevoelens toch vooral van mijn kant kwamen. Nadat ze al mijn vrienden en familie had ontmoet, was het ineens in één keer klaar.

Ah, fuck. Liefdesverdriet is vreselijk.

Kaya: Ja, absoluut. Heel kort na die breuk sprak ik voor de eerste keer af met Kaodili. Ik was bang om me aan haar over te geven, omdat de situatie zo vergelijkbaar was: ook tussen ons was er meteen een vonk. Ik wilde niet weer gekwetst worden. Maar uiteindelijk dacht ik toch: fuck it. Nu zie ik Kaodili als mijn eerste liefde, the one.

Oh, hoe is dat?

Kaya: Na vier maanden woonden we al samen. Ik werd eruit gegooid door mijn huisbaas, Kaodili wilde op kamers. Daarom dachten we: laten we gewoon samen wonen. If you know, you know.

Heb jij al veel partners gehad, Kaodili?

Kaodili: Ja, ik heb vijf relaties gehad, maar meestal duurden die maar een paar maanden. Mijn ex, met wie ik voor Kaya een relatie had, heeft me erg gekwetst. Toen die relatie uitging ben ik aan mezelf gaan werken. Ik ging mediteren en onderzoeken waarom ik doe wat ik doe, en waarom ik bepaalde keuzes maak.

Jullie hadden allebei dus liefdesverdriet toen jullie elkaar ontmoette.

Kaya: Ja. Ik heb wel even gewacht voordat ik Kaodili mijn vriendin noemde, omdat ik er echt klaar voor wilde zijn. Ik neem relaties heel serieus. Voordat ik met haar was, wist ik niet altijd wat ik wilde. Dat hebben we samen uitgezocht.

Kaodili: Omdat we goed communiceren, gaat dat eigenlijk vanzelf. We zijn altijd bloedeerlijk tegen elkaar.

Is dat nooit pijnlijk?

Kaodili: Haha, ja. Het is een zoektocht. We nemen allebei graag de leiding. Dat zijn we ook gewend van onze jeugd: ik woonde alleen met mijn zusje en moeder en ik was altijd degene die de router installeerde of de bank in elkaar zette. Bij Kaya werd dat ook altijd wat van haar verwacht. We moeten allebei dus wel leren om de controle los te laten.

Kaya: Soms vind ik het wel moeilijk om duidelijk te maken wat ik denk. Soms is Kaodili grapjes aan het maken en lach ik mee, maar dan kan ik ook ineens dichtklappen. Kaodili weet dat ze me soms wat ruimte moet geven, omdat ik er dan niet echt uit kom in mijn hoofd. Op andere momenten heb ik het juist nodig dat ze me even pusht.

Helpt seks ook bij het genezen van liefdesverdriet?

Kaya: Seks is zeker één van de redenen geweest waarom we meteen zo’n intense connectie hadden. We voelden ons vrij om over alles te praten met elkaar, ook over ons liefdesverdriet, en daardoor werd die band tussen ons alleen maar sterker. De eerste keer dat we seks hadden, was een eye opener. We hadden al een spirituele klik, maar ook fysiek klikte het perfect. Dat was voor mij ook het moment dat ik besefte dat ik verder wilde gaan met haar.

Kaodili: Bij mij was dat hetzelfde. En als we ons nu even niet verbonden voelen, omdat we bijvoorbeeld merken dat we langs elkaar heen communiceren, dan zorgt die affectie en intimiteit van seks er vaak voor dat we daarna meer de tijd nemen om te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.

Seks is voor jullie dus een manier om met elkaar te communiceren.

Kaodili: Ja. We kunnen met alle eerlijkheid zeggen dat dit voor ons allebei de beste seks is die we ooit hebben gehad. En het wordt alleen maar beter. Dat heeft te maken het het feit dat we in bed constant communiceren met elkaar. We voelen ons beiden heel vrij om te zeggen wat we willen, wat we fijn vinden, wat we niet fijn vinden. We kunnen uitspreken wat we willen uitproberen, maar ook wat absoluut not done is.

Kaya: Openheid en communicatie zijn de sleutel om je seksleven te krijgen op het niveau dat je het wilt hebben. Zo zorg je er ook voor dat je partner zich er hetzelfde over voelt.

Kaya en Kaodili

Kaodili, jij hebt vooral seks gehad met mannen. Hoe is het om nu met vrouwen naar bed te gaan?

Kaodili: Lange tijd identificeerde ik als biseksueel, maar ik bleef altijd bij mannen, omdat ik daar al ervaring mee had. Helaas was die ervaring niet altijd top. Ik belandde in giftige relaties, omdat ik niet wist hoeveel ik waard was. Ik heb daardoor veel verdriet gehad.

Toen ik voor het eerst seks durfde te hebben met een vrouw, verliep het niet zoals ik het had verwacht. We communiceerden niet met elkaar en daardoor gebeurden er dingen die ik niet helemaal fijn vond. Op dat moment hield ik mijn mond, omdat ik haar niet wilde kwetsen. Met Kaya was het volledig anders. Door die instant ‘klik’ die ik met haar heb, voelde het niet raar om aanwijzingen te geven in bed of om dingen te vragen. Het ging meteen heel natuurlijk. De dynamiek tussen ons is iets waar ik altijd al naar verlangd had, maar ik had het nog nooit eerder meegemaakt.

Over seks en communicatie gesproken: zijn we als maatschappij te preuts als het om seks gaat?

Kaodili: Seks met speeltjes, experimenteren met voedsel of verder gaan dan standaard seks wordt naar mijn gevoel nog te vaak als een taboe gezien. Bijna iedereen heeft fantasieën, maar sommige mensen durven daar niets mee te doen, omdat er neergekeken wordt op kinks en fetisjes. Gen Z is daar anders in. Wij, of tenminste ik, kijken niet raar op als iemand een keertje slagroom gebruikt tijdens seks. Een christelijke zestigplusser rent waarschijnlijk weg als-ie zoiets hoort.

Kaya: Ja, en het beeld dat vaak geschetst wordt van seks klopt gewoon vaak niet met de realiteit. Aseksualiteit, bijvoorbeeld, zie je amper terug in de media. Van mij betreft mag er meer gesproken worden over de verschillende manieren waarop mensen seks ervaren – en ook over het feit dat die verschillen niets uit hoeven uit te maken. Ik vind het er ook al vroeg over moeten hebben. We doen alsof praten over seks betekent dat tieners sneller seks gaan hebben, maar dat is niet zo. We proberen kinderen zoveel mogelijk voor te bereiden op de echte wereld, en seks en relaties zijn een belangrijk onderdeel daarvan.

Is er iets waarvan jullie wilden dat je dat in je seksuele voorlichting als kind had meegekregen?

Kaodili: Ja, wees niet bang om je te laten testen op soa’s. Ik heb zoveel mensen in mijn omgeving gezien die er echt lang mee rondlopen. Ze hebben dan wel een vermoeden dat ze een soa hebben, omdat ze klachten hebben, maar ze durven de confrontatie niet aan. Ik vond het vroeger ook altijd griezelig, maar als je eenmaal je laat testen, dan wen je daar gewoon aan.

Kaya: … en de seksuele voorlichting is zo heteroseksueel. Het gaat over hoe mannen en vrouwen seks kunnen hebben en kinderen maken. Het gaat nooit over hoe vrouwen met elkaar seks kunnen hebben, bijvoorbeeld.

Is het moeilijk om queer te zijn?

Kaya: Wereldwijd is het wel nog een groot probleem, maar Nederland is relatief gezien wel veilig. Toch heb je wel nog vormen van onderdrukking en discriminatie. Ik werk in een coffeeshop en daar komt het wel eens voor dat mensen niet geholpen willen worden door me, omdat ik gay ben. En als we op straat lopen, merk ik wel dat mensen kijken. Ik val sowieso al op, maar met Kaodili naast me trek ik zeker blikken. Anderzijds: je gaat ervanuit dat het negatief is, maar als ik een superknap stel op straat zie lopen, dan blijf ik ook even kijken. Ik probeer er iets positief van te maken, dus. It’s because we’re hot.

Dankjewel!