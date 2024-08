Lieve Vanilla Ice, gefeliciteerd met je 50e verjaardag

Lieve mensen, vandaag is een heugelijke dag. Niet omdat het Halloween is (is er iemand die oprecht gelukkig wordt van Halloween?) en niet omdat het de sterfdag is van Harry Houdini (die in 1926 overleed, maar wie herinnert zich dat nog). Nee: een van ’s werelds beste en bekendste rappers is vandaag vijftig(!!) geworden. Jawel, het is Robert Van Winkle, beter bekend als Vanilla Ice, de man met een perfect vierkant hoofd en de zanger van de monsterhit Ice Ice Baby en eh, nou ja, dat eigenlijk.

Om de rapper een fijne dag te wensen, zijn hier wat relevante verjaardagsplaatjes. Van harte, Rob Van Winkle, en nog vele jaren gewenst in steeds groter wordende obscuriteit.