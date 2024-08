Lieve vrienden, kom volgende week donderdag naar ons feest tijdens ADE

Volgende week trekken letterlijk alle dj’s, producers en muziekwereldfiguren naar Amsterdam om een midweek te feesten, praten, netwerken en keycords en andere gratis hebbedingetjes te verzamelen. Het is een zeer mysterieus gebeuren, want hoewel het officieel ‘Amsterdam Dance Event’ heet, is het in de volksmond beter bekend als ‘die ene week waar je achteraf niks meer van weet’. Het is ook de week dat traditiegetrouw iedereen en zijn moeder een feest organiseert, en omdat feestjes organiseren toevallig een van onze specialiteiten is – we hebben een speciaal team dat het hele jaar door ballonnen opblaast – nodigen we je graag uit om op donderdag 19 oktober om 18:00 uur naar ons kantoor in de Reguliersdwarsstraat te komen voor een gezellig samenzijn. Waarom? We hebben een muzikaal programma dat jij als connaisseur van goede muziek zult waarderen.

Wat dacht je van Lamellen, het nieuwe project van Rimer London en Waterlelyck. Eerder dit jaar was hun allereerste show in de tuin van De School, en naderhand waren we helemaal bobbelig van het kippenvel. Luister hieronder een lied dat ze maakten, dan weet je waar we het over hebben. Het klinkt als Ryuichi Sakamoto in standje 69 met Leen Bakker in een massagesalon voor paarden. Maar dan live.

Daarna hebben we een zeer speciaal iemand, die helemaal uit Düsseldorf naar hier komt. Je zag hem op Dekmantel Festival, waar hij een van de beste Boiler Room-sets ooit deed. Je hoorde zijn EP Peace Moves die afgelopen zomer uitkwam op Dekmantel. Je kent hem van zijn project met Young Marco. Jawel: het is de enige echte Jan Schulte! Die van de Salon des Amateurs. Die van Tropical Drums of Deutschland. Verwacht een dansvloer vol spiritualiteit en gezelligheid.

Tot slot hebben we onze vrienden Twan en Roelien gevraagd om de boel op te warmen, want zij weten de thermostaat te vinden.

Oja: de drankjes zijn net zo gratis als de entree, dus kom vooral gezellig langs om te dansen en je hoofd eraf te zuipen. Zorg wel dat je een beetje op tijd bent, want het aantal vierkante meters is in tegenstelling tot de hoeveelheid fun helaas niet oneindig.

