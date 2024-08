De levenslessen van lifecoach Eyong Tarkang Enoh

Op de site van Eyong Tarkang Enoh staat een samenvatting van zijn carrière, zoals wel meer profvoetballers dat hebben. Maar op deze staat meer dan alleen een overzicht van waar hij gespeeld heeft. Onder het kopje projecten staan bijvoorbeeld verschillende workshops, zoals een “Success Workshop”, waarin Enoh wil herdefiniëren wat het betekent om in deze tijd succesvol te zijn.

Er staan een paar inleidende filmpjes van zijn workshops op de site, en ik moet zeggen: Enoh komt over als een overtuigende lifecoach. Hij legt zijn levenslessen uit met handgebaren en een zachte stem. Je zou bijna vergeten dat hij jarenlang snoeihard voetballers doormidden heeft gezaagd bij clubs als Ajax, Fulham en Standard Luik. Tegenwoordig doet Enoh dat trouwens nog steeds, maar dan bij Enosis Neon Paralimni, een club in de Cypriotische eerste divisie.

Enoh beheert ook de facebookpagina “The Real Eyong Enoh”, die vol staat met inspirerende video’s, levenslessen en lof voor god. Met dat laatste heb ik als atheïst niet zoveel, maar ik ben wel benieuwd naar Enoh’s workshops. Ik stuur hem via Facebook een berichtje of ik hem kan spreken over zijn levenslessen, en een paar dagen later belt hij me op vanuit Cyprus. Hij vertelt over zijn werk als lifecoach, het dieptepunt in zijn carrière en de crisis in Kameroen.

VICE Sports: Hallo Eyong, ik zag op jouw site een paar workshops staan. Kunnen we het daar even over hebben?

Eyong Tarkang Enoh: Haha, is goed.

Waarom moet je nu lachen?

Omdat sommige mensen het misschien lachwekkend vinden dat ik dit doe. Mensen denken meestal: jij bent een voetballer, dus jij kunt alleen maar voetballen. Voor hen is het gek dat ik ook iets ander doe, zoals deze workshops.

Ik vind het alleen maar mooi als sporters ook andere interesses hebben. Volgens mij gaat ook een kwart van onze verhalen daarover.

O, gelukkig, haha. Wat wil je weten?

De profielfoto van Enoh’s Facebookpagina. (Foto via Eyong Enoh)

Waarom ben je begonnen met het delen van jouw levenslessen?

Ik heb mijn website en facebookpagina opgezet om Eyong Enoh te laten zien, maar dan niet de voetballer. Als jongetje observeerde ik al constant de mensen om me heen en las ik veel boeken. Ik wilde weten wat mensen gelukkig maakte, individueel en in relaties. Zo kwam ik op het idee dat er een paar basisprincipes moeten zijn die mensen kunnen volgen, om succesvol te zijn en goed met anderen om te gaan, en die heb ik vertaald naar workshops. Een deel van deze principes heb ik uit de Bijbel, omdat ik gelovig ben.

Ik ben zelf niet gelovig. Zou het dan nog zin hebben om zo’n workshop van jou te volgen?

Zeker, omdat het om principes gaat, en principes zijn universeel. Succes werkt als een pinautomaat. Een pinautomaat reageert als je de juiste pincode invoert, of je nou christen, moslim of atheïst bent. Zo werkt dat ook met succes. Als je de juiste principes gebruikt, krijg je succes.

Oké, laten we het hebben over de succes-workshop. Op jouw website staat dat je wil veranderen hoe mensen over succes denken. Wat bedoel je daarmee?

Ik wil het principe succes herdefiniëren. Hoe bepaalt de wereld nu wat succes is? Het makkelijkste criterium is nu hoe bekend je bent. Mensen die op tv of in de krant komen, omdat ze bijvoorbeeld model, acteur, zanger, politicus of voetballer zijn, worden als succesvol gezien. Ben jij naar de basisschool geweest?



Zeker.

Heb jij ooit programma’s op tv gezien die basisschoolleraren vereren? Die laten zien hoe belangrijk het werk is dat zij doen?

Ik denk het niet.

Precies! Dat doen ze niet. Die mensen worden niet als succesvol gezien, omdat ze niet op televisie of in de kranten komen, en niet populair of rijk zijn. Ik wil de focus daar vanaf halen. Ik wil mensen laten beseffen dat iedereen op zijn eigen manier succesvol kan zijn, en dat leraren trots mogen zijn op hun lessen, en taxichauffeurs op de ritjes die ze maken. Maar dan moet je eerst herdefiniëren wat succes is. Mijn definitie luidt: vind iets om te doen waar je van houdt, het maakt niet uit wat, en doe dat dan zo goed als je kunt.

Laten we de voetbalwereld als voorbeeld nemen. Als je mensen vraagt wie er succesvol is bij een club, noemen ze als eerste waarschijnlijk de sterspelers, voorzitter of hoofdtrainer. Want die zien de mensen op tv, die zijn rijk. Maar dat betekent niet per se dat ze succesvol zijn in het leven. Je hebt op de club bijvoorbeeld ook een materiaalman. Hij zorgt dat alle kleding schoon is en de ballen klaarliggen, en werkt er waarschijnlijk al twintig jaar. Hij werkt achter de schermen en heeft waarschijnlijk niet zoveel geld. Maar als die materiaalman doet waar hij van houdt en daarin zijn best doet, is juist hij heel succesvol. Dat wil ik overbrengen.

Aha, dus succes gaat volgens jou niet om wat je doet, maar hoe je doet wat je doet.

Ja! Haha. Mensen die succesvol zijn in het leven, beseffen dat vaak niet eens, omdat de media voor hen bepalen wat succes is. Maar succes moet niet bepaald worden door de media, maar door waar jij als individu van houdt. De wereld heeft een probleem met zelfvertrouwen, mensen voelen zich minderwaardig door wat de media laten zien. Terwijl de mensen die je in de media ziet ook hun issues hebben. Die hebben ook shit.

Enoh viert de titel van Ajax in 2011 met Demy de Zeeuw. (Foto: Proshots)

Wat zie je als minder succesvol moment in je eigen carrière?

De tweede helft van 2017. Ik liet mijn contract bij Standard Luik aflopen in de zomer, om samen met mijn zaakwaarnemer een contract bij een Engelse club te regelen. Ik wilde daarheen omdat mijn gezin sinds mijn tijd bij Fulham in Londen woont. Die zomer kreeg ik ook goede aanbiedingen van clubs uit België en Rusland, maar ik wachtte steeds op een akkoord met Engelse clubs. Die kozen alleen telkens op het allerlaatste moment toch voor andere spelers. Op een gegeven moment sloot de transferwindow en zaten alle clubs vol, waardoor ik voor het eerst in mijn carrière clubloos was toen het seizoen begon. Dat was een klap voor mij.

Wat gebeurde er toen?

De maanden gingen voorbij. Elke keer als ik met een club sprak, stelden ze dezelfde vragen. Waarom zit je zonder club? Waarom heb je de afgelopen maanden niet gespeeld? Is er iets mis met je? De voetbalwereld gaat snel door zonder jou. Mensen twijfelden opeens aan me, dachten dat ik besmet was. Ik moest mijn weg vinden in die nieuwe situatie.

Wat heb je daarvan geleerd?

Ik heb geleerd om me aan te passen. Ik zat in een nieuwe, slechte situatie. Betekende dat meteen dat ik een mislukkeling was? Nee, ik moest mijn best doen in de nieuwe situatie. Via een contact kwam ik terecht bij Willem II. Door een blessure heb ik daar niet veel kunnen spelen, maar ik ben wel dankbaar voor mijn tijd daar, omdat ik mijn ervaring over kon brengen op het team, en de club zo kon helpen om in de Eredivisie te blijven. Bij Ajax en Standard speelde ik altijd in de top, maar nu moest ik vechten tegen degradatie. Dat was een schitterende ervaring, die niemand me meer afneemt.

Enoh in 2018 bij zijn presentatie bij Willem II. (Foto: Proshots)

Naast jouw levenslessen bespreek je ook andere zaken in jouw video’s op Facebook. In een van die video’s word je emotioneel als je het hebt over Kameroen, waar nu een burgeroorlog heerst.

Klopt, ik kom uit het Engelstalige deel van Kameroen, dat in opstand is gekomen tegen het grotere Franstalige deel van het land. Dat is uit de hand gelopen: er zijn doden gevallen en er is een oorlog ontstaan. Het leger uit het Franse gedeelte vecht tegen jonge mensen uit het Engelstalige deel, die voor onafhankelijkheid vechten. De regering zou de situatie moeten kalmeren en over vrede moeten praten, maar in plaats daarvan schieten ze op mensen die opstandig zijn. Mijn hart bloedt om de slachtoffers. Mensen sterven, verliezen hun huizen, worden vluchteling.

Dat klinkt vreselijk. Hoe kijk jij vanuit Cyprus naar dat conflict?

Veel bekende Kameroeners geven hun mening erover, maar dat is een groot risico. Ik steun niemand die geweld gebruikt, dus als ik me uitspreek, ben ik zowel een vijand van de regering als van de opstandelingen. Daarom pas ik erg op mijn woorden. Mijn moeder en zussen wonen nog in Kameroen, waar gezinnen worden ontvoerd. Dus ik zeg alleen steeds: we moeten praten over vrede. Daarnaast zorg ik voor hulp voor vrouwen die hun huis kwijt zijn en in vluchtelingenkampen zitten. Ik kan hier pas vrijuit over spreken als ik mijn familie uit Kameroen heb gehaald.

Dat lijkt me een erg moeilijke situatie.

Klopt, daardoor heb ik veel onenigheid met mensen uit Kameroen, want die willen dat ik me uitspreek. Maar dat doe ik niet.

Enoh met zijn vrouw. (Foto via Eyong Enoh)

Je bent nu 33 en zit aan het einde van je carrière. Wil je daarna terug naar Kameroen? Of toch fulltime workshops geven?

Ik ben nu eigenlijk al parttime voetballer, omdat ik veel tijd steek in andere projecten, zoals de workshops. Als ik nu zou stoppen met voetballen, zou ik vol voor die projecten gaan. Maar ik wil nu nog een jaar of twee in het profvoetbal genieten. Wie weet dat ik daarna naar Engeland of Nederland ga. Ik denk nu in ieder geval niet aan een terugkeer naar Kameroen; ik probeer mijn familie daar dus juist weg te krijgen.

Ik wil afsluiten met iets anders waar ik niks van weet: zwarte magie. Op jouw facebookpagina spreek je je uit tegen het gebruik daarvan. Wat voor rol speelt dat in Kameroen?

Als je zwarte of duistere magie wil gebruiken, moet je een soort spirituele dokter of sjamaan bezoeken, die spreuken over je uitspreekt. Op die manier proberen mensen in Afrika succesvol te worden. In het Kameroense voetbal zie je dat ook, dan gebruiken voetballers of trainers bijvoorbeeld duistere magie om meer te scoren dan de tegenstander.

Geloof je dat dit echt werkt?

Het is de realiteit, er bestaan spirituele krachten die je aan kunt spreken. Mensen groeien daarmee op in Afrika en dat zie je onder meer terug in het voetbal. Maar elke actie heeft ook een gevolg. Als je duistere magie gebruikt, heb je misschien even succes, maar komen er later ook problemen, zoals stress en ziekte. Dus ik raad het iedereen af. Als je succesvol wilt zijn, kan je beter mijn workshop volgen, haha.

