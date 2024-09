Lijpe stelt zijn moeder gerust in de video voor ‘Mama’

​Hoeveel status er ook vergaard kan worden voor rappers: een gerustgestelde moeder is de grootst mogelijke verdienste. Lijpe probeert met Chievva op de beat in z’n nieuwste single Mama dit te bereiken. Zij stond in goede en slechte tijden achter hem en daarom trakteert hij haar (en ons) op deze derde single van zijn tweede officiële album Jackpot, dat 28 oktober uitkomt.

De video voor Mama is gemaakt door Eye Society en gaat hier bij ons in première. De clip laat precies zien dat, hoeveel je ook spijbelt en liegt, er maar een vrouw op de hele wereld is die je wonden verzorgt nadat je op je hoofd bent geslagen. Kijk de clip hieronder en bel daarna je moeder om te zeggen dat je van haar houdt.

