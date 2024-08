Lil’ Kleine doet stoer met betaalbare wijnen

Lil’ kleine is niet iemand die bekend staat om zijn verfijnde smaak. De rapper, feestcafé-uitbater en limoncellomerk-eigenaar die zijn fortuin verdiende met de zin “alle tieners zeggen ja tegen mdma” profileert zich graag als geldverspillende parvenu. Zijn instagram staat vol met dure champagnes, dure auto’s en dure horloges. Hij stak ook wel eens een briefje van 500 euro in brand.

Een recente ontdekking van twitteraar Pim Brassien bracht dit imago van Lil’ Kleine vandaag aan het wankelen. De Chateau Lagrange Pomerol 1999 en de Catena Alta 2016 Malbec waarmee Lil’ Kleine leek op te scheppen op instagram, bleken volgens Brassien niet meer te kosten dan een paar luttele tientjes. Nu zijn de wijnprijzen in Dubai, waar de rapper momenteel de pandemie uitzit, een stuk hoger dan in Nederland. Bovendien zit hij in een restaurant. Misschien neemt hij dat prijsverschil mee in zijn opschepgedrag. Toch kan er ook iets anders aan ten grondslag liggen: misschien vindt Kleine deze wijnen oprecht lekker. “If you know, you know,” zette hij erbij, waarmee hij zich inderdaad in het kamp der connaisseurs lijkt te scharen. Ik belde met sommelier Job Seuren om te vragen hoe hij de wijnsmaak van Lil’ Kleine inschat.

Ik zie wel eens de stories van Lil Kleine op instagram en daarin schept hij altijd op met flessen wijn alsof ze een maandsalaris kosten. Toch eens opgezocht. pic.twitter.com/dYPYpMVMZQ — Pim Brassien (@pimbrassien) January 7, 2021

Seuren zegt dat er nog wel wat af te dingen valt op de tweets van Brassien: de wijnen die hij heeft gevonden komen uit andere jaren. “2013 is een heel slecht en goedkoop oogstjaar, de wijn die Lil’ Kleine drinkt is zeker twee keer zo duur.” Met een bordeaux zoals de Chateau Lagrange zit je volgens Seuren sowieso niet snel fout, wat smaak betreft. “Zeker als-ie wat ouder is, is het echt een acquired taste. Als Lil’ Kleine dat lekker vindt heeft ‘ie toch zeker wel iets aan smaak.” Seuren omschrijft de wijn als aards. “Specerijen, een beetje boswandeling, paddestoeltjes. Maar ook mooi rond fruit, wat aalbessen en cassisgeuren.” De Catena is volgens Seuren wat toegankelijker: “Meer mensen zullen begrijpen dat het een lekkere wijn is. Stevig, ook wel aards, maar meer op dat fruit. En veel meer power, meer alcohol. Een indrukwekkend type wijn.”

De wijnen die Kleine drinkt zijn dus zeker geen slobberwijntjes uit de supermarkt, maar voor een rapper lijken ze mij toch wel erg bescheiden. Seuren wil daar niet meteen in mee gaan. “Ik ken die hele man niet, hij is in ieder geval enthousiast over wijn en daar kun je niks van zeggen. Het zijn gewoon fatsoenlijke wijnen. Geen bling bling, maar je hoeft je er niet voor te schamen.”

Op mijn bericht aan Lil’ Kleine of hij nog meer tips heeft voor lekkere mid-price wijnen heb ik nog geen reactie gekregen. Toch is het overduidelijk dat hij verstandiger aan het worden is. Kleine jongens worden groot. We moeten niet vergeten dat de rijpe-wijnenkenner inmiddels zelf ook al over de helft van de twintig is. Wie weet wordt zijn volgende vakantiebestemming wel een vrijliggend blokhutje in de Provence, en wordt zijn nieuwe motto: “Ouwe bokken zeggen nee tegen chardonnay.”